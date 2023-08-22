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Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава - РИА Новости, 22.08.2023
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11:19 22.08.2023 (обновлено: 11:47 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/briks-1891462775.html
Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава
Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава - РИА Новости, 22.08.2023
Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава
Новый банк развития БРИКС уважает политику каждой страны, не устанавливает политические условия по кредитам, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:19
2023-08-22T11:47
экономика
бразилия
китай
юар
новый банк развития
банк брикс
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уважает политику каждой страны, не устанавливает политические условия по кредитам, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times. Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, пытается отличаться от Всемирного банка и МВФ, не устанавливая списки политических условий для предоставления кредитов. "Мы отвергаем любые виды условий", - заявила Роуссефф. "Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы так не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", - добавила глава Банка БРИКС. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230822/briks-1891451163.html
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экономика, бразилия, китай, юар, новый банк развития, банк брикс, брикс
Экономика, Бразилия, Китай, ЮАР, Новый банк развития, Банк БРИКС, БРИКС
Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава

Роуссефф: банк развития БРИКС уважает политику каждой страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уважает политику каждой страны, не устанавливает политические условия по кредитам, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times.
Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, пытается отличаться от Всемирного банка и МВФ, не устанавливая списки политических условий для предоставления кредитов.
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"Мы отвергаем любые виды условий", - заявила Роуссефф.
"Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы так не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", - добавила глава Банка БРИКС.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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ЭкономикаБразилияКитайЮАРНовый банк развитияБанк БРИКСБРИКС
 
 
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