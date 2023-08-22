Банк БРИКС не ставит политические условия по кредитам, заявила его глава
Роуссефф: банк развития БРИКС уважает политику каждой страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Посетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уважает политику каждой страны, не устанавливает политические условия по кредитам, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times.
Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, пытается отличаться от Всемирного банка и МВФ, не устанавливая списки политических условий для предоставления кредитов.
"Мы отвергаем любые виды условий", - заявила Роуссефф.
"Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы так не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", - добавила глава Банка БРИКС.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.