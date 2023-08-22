https://ria.ru/20230822/briks-1891460210.html

Глава банка развития БРИКС рассказала о его роли

Глава банка развития БРИКС рассказала о его роли - РИА Новости, 22.08.2023

Глава банка развития БРИКС рассказала о его роли

Новый банк развития БРИКС имеет много возможностей для роста, он превратится в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков, заявила глава банка,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:02

2023-08-22T11:02

2023-08-22T11:02

экономика

бразилия

брикс

новый банк развития

китай

юар

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС имеет много возможностей для роста, он превратится в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times. "Мы превратимся в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков", - заявила она. "Наш фокус должен быть таким: банк, созданный развивающимися странами для самих себя", - заявила Роуссефф. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230822/briks-1891442175.html

https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html

бразилия

китай

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, брикс, новый банк развития, китай, юар