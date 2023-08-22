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Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России - РИА Новости, 22.08.2023
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10:21 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891451163.html
Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России
Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России - РИА Новости, 22.08.2023
Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России
Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала в интервью Financial Times вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:21
2023-08-22T10:21
брикс
банк брикс
юар
россия
экономика
новый банк развития
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала в интервью Financial Times вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". Как пишет газета Financial Times, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден "приостановить все операции в России", которая является членом альянса, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. "Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... Приходится жить с этим", - заявила она, комментируя ситуацию. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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брикс, банк брикс, юар, россия, экономика, новый банк развития
БРИКС, Банк БРИКС, ЮАР, Россия, Экономика, Новый банк развития
Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России

Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций

© Sputnik / Алексей КуденкоДилма Роуссефф
Дилма Роуссефф - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
Дилма Роуссефф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала в интервью Financial Times вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы".
Как пишет газета Financial Times, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден "приостановить все операции в России", которая является членом альянса, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы.
«
"Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... Приходится жить с этим", - заявила она, комментируя ситуацию.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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