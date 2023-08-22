https://ria.ru/20230822/briks-1891451163.html

Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России

Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России - РИА Новости, 22.08.2023

Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала в интервью Financial Times вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:21

2023-08-22T10:21

2023-08-22T10:21

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банк брикс

юар

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экономика

новый банк развития

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф прокомментировала в интервью Financial Times вынужденную приостановку операций в России, заявив, что "нельзя отрицать существование международной финансовой системы". Как пишет газета Financial Times, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден "приостановить все операции в России", которая является членом альянса, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. "Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... Приходится жить с этим", - заявила она, комментируя ситуацию. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

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