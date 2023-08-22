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Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах - РИА Новости, 22.08.2023
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09:38 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891442175.html
Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах
Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах - РИА Новости, 22.08.2023
Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах
Местные валюты - не альтернатива доллару, они являются альтернативой системе, которая до сих пор была однополярной, заявила глава Нового банка развития БРИКС... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:38
2023-08-22T09:38
экономика
бразилия
брикс
банк брикс
новый банк развития
китай
юар
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные валюты - не альтернатива доллару, они являются альтернативой системе, которая до сих пор была однополярной, заявила глава Нового банка развития БРИКС (НБР) бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times. "Местные валюты не являются альтернативой доллару... Они являются альтернативой системе. До сих пор эта система была однополярной... она будет заменена более многополярной системой", - заявила Роуссефф. По ее мнению, кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html
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экономика, бразилия, брикс, банк брикс, новый банк развития, китай, юар
Экономика, Бразилия, БРИКС, Банк БРИКС, Новый банк развития, Китай, ЮАР
Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах

Глава Банка БРИКС назвала местные валюты альтернативой однополярной системе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные валюты - не альтернатива доллару, они являются альтернативой системе, которая до сих пор была однополярной, заявила глава Нового банка развития БРИКС (НБР) бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times.
"Местные валюты не являются альтернативой доллару... Они являются альтернативой системе. До сих пор эта система была однополярной... она будет заменена более многополярной системой", - заявила Роуссефф.
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По ее мнению, кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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ЭкономикаБразилияБРИКСБанк БРИКСНовый банк развитияКитайЮАР
 
 
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