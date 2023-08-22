Глава Банка БРИКС рассказала о кредитовании в местных валютах
Глава Банка БРИКС назвала местные валюты альтернативой однополярной системе
Символика БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные валюты - не альтернатива доллару, они являются альтернативой системе, которая до сих пор была однополярной, заявила глава Нового банка развития БРИКС (НБР) бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф в интервью газете Financial Times.
"Местные валюты не являются альтернативой доллару... Они являются альтернативой системе. До сих пор эта система была однополярной... она будет заменена более многополярной системой", - заявила Роуссефф.
По ее мнению, кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.