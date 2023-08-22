https://ria.ru/20230822/briks-1891438656.html
В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии
В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии - РИА Новости, 22.08.2023
В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии
Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:28
2023-08-22T09:28
2023-08-22T09:28
экономика
бразилия
юар
сша
новый банк развития
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф. Как пишет газета Financial Times, которое взяла интервью у Роуссефф, Новый банк Развития, созданный странами БРИКС, "планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках плана по снижению зависимости от доллара и продвижению более многополярной международной финансовой системы". "Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит ... в местной валюте", - заявила Роуссефф. Она добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает "то же самое в Бразилии с реалами". "Мы попытаемся либо провести валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях", - добавила глава НБР. Как отмечает Financial Times, банк уже кредитует в юанях.
https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, юар, сша, новый банк развития, брикс
Экономика, Бразилия, ЮАР, США, Новый банк развития, БРИКС
В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии
Банк развития БРИКС планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф.
Как пишет газета Financial Times, которое взяла интервью у Роуссефф, Новый банк Развития
, созданный странами БРИКС, "планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках плана по снижению зависимости от доллара и продвижению более многополярной международной финансовой системы".
"Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит ... в местной валюте", - заявила Роуссефф.
Она добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает "то же самое в Бразилии с реалами". "Мы попытаемся либо провести валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях", - добавила глава НБР.
Как отмечает Financial Times, банк уже кредитует в юанях.
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