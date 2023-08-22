https://ria.ru/20230822/briks-1891438656.html

В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии - РИА Новости, 22.08.2023

В БРИКС начнут кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:28

2023-08-22T09:28

2023-08-22T09:28

экономика

бразилия

юар

сша

новый банк развития

брикс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара США, заявила глава банка бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф. Как пишет газета Financial Times, которое взяла интервью у Роуссефф, Новый банк Развития, созданный странами БРИКС, "планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках плана по снижению зависимости от доллара и продвижению более многополярной международной финансовой системы". "Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит ... в местной валюте", - заявила Роуссефф. Она добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает "то же самое в Бразилии с реалами". "Мы попытаемся либо провести валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях", - добавила глава НБР. Как отмечает Financial Times, банк уже кредитует в юанях.

https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, юар, сша, новый банк развития, брикс