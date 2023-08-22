https://ria.ru/20230822/bezopasnost-1891431059.html

Патрушев обсудил с губернатором Магаданской области защиту важных объектов

Патрушев обсудил с губернатором Магаданской области защиту важных объектов - РИА Новости, 22.08.2023

Патрушев обсудил с губернатором Магаданской области защиту важных объектов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане во вторник провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:30

2023-08-22T08:30

2023-08-22T08:47

магаданская область

магадан

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сергей носов

николай патрушев

безопасность

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане во вторник провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Обсуждены вопросы антитеррористической защищенности объектов промышленной и транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности жителей региона, а также социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении. Во встрече принял участие вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.В Магадане Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html

https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html

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Дарья Буймова

магаданская область, магадан, россия, сергей носов, николай патрушев, безопасность