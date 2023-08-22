https://ria.ru/20230822/aviabilety-1891353793.html

Названы самые популярные города и страны для путешествий у россиян осенью

Названы самые популярные города и страны для путешествий у россиян осенью - РИА Новости, 22.08.2023

Названы самые популярные города и страны для путешествий у россиян осенью

Эксперты проанализировали популярные направления у путешественников этой осенью и собрали рекомендации для экономии на билетах, сообщает Авиасейлс. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:05

2023-08-22T02:05

2023-08-22T02:05

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты проанализировали популярные направления у путешественников этой осенью и собрали рекомендации для экономии на билетах, сообщает Авиасейлс.Советы основаны на анализе более 700 000 000 поисков авиабилетов за последний год. По данным аналитиков, этой осенью 66 процентов российских путешественников полетят в города России.По РоссииСочи — самое популярное направление. Средний чек на авиабилеты — 18 500 рублей туда-обратно. Чаще всего на этот курорт отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Второй по популярности у путешественников — Санкт-Петербург. В Северную столицу билеты покупают в среднем за 12 000 рублей туда-обратно. Это направление чаще всего выбирают путешественники из Казани, Самары и Екатеринбурга.Москва занимает третью строчку по количеству бронирований авиабилетов со средним чеком 11 800 рублей туда-обратно. Бронируют билеты туда чаще всего из Екатеринбурга и Оренбурга и Уфы.Калининград — следующее по популярности направление у россиян. Средний чек на авиабилеты туда — 11 700 рублей. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани – самые активные гости региона.Пятым популярным направлением этой осени станут Минеральные Воды, куда россияне полетят в среднем за 15 100 рублей туда-обратно. Больше всего туристов туда прибудет из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.Бронировать авиабилеты по России эксперты рекомендуют за одну-три недели до вылета — в этот период статистически наиболее низкие цены.За границуЭтой осенью 34 процента всех бронирований авиабилетов через Авиасейлс приходится на заграничные направления.Традиционно Стамбул — самое популярное зарубежное направление у россиян. Прямые рейсы туда летают из 19 городов России. Средний чек бронирования — 30 800 рублей туда-обратно. В турецкий крупнейший город российские туристы летят в среднем на девять дней.Анталья — второе по популярности направление на осень. Жители 27 городов России могут улететь туда напрямую. Авиабилеты покупают в среднем за 38 700 рублей туда-обратно. Осенью россияне проведут в Анталье в среднем 12 дней.После Турции российские путешественники выбирают Таиланд. Бангкок занимает третью позицию по количеству бронирований авиабилетов из России со средним чеком 57 800 рублей. Долететь туда можно напрямую из пяти городов. Путешествие россиян в Бангкок будет длится в среднем 25 дней.Тель-Авив — следующее по популярности направление. Прямые рейсы туда доступны из четырех российских городов. Билеты бронируют в среднем за 63 100 рублей туда-обратно на 16 дней.Пхукет станет пятым зарубежным направлением для путешествий осенью. На тайский остров летают прямые рейсы из пяти городов России. Средний чек на авиабилеты этой осенью — 71 700 рублей туда-обратно. Россияне бронируют отпуск на остров в среднем на 20 дней.Авиабилеты за рубеж на осень лучше покупать как можно раньше — за два-три месяца до поездки.

https://ria.ru/20230815/bilety-1890099632.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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