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"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura - РИА Новости, 22.08.2023
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13:41 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/aura-1891499200.html
"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura
"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura - РИА Новости, 22.08.2023
"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura
"АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:41
2023-08-22T13:41
тольятти
ижевск
санкт-петербург
экономика
максим соколов
автоваз
renault s.a
lada vesta
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании, представленной начальником управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александром Виноградовым. "Старт производства: в августе-сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура). Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса", - следует из плана компании на 2024 год, представленного на форуме iMAF-2023. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
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тольятти, ижевск, санкт-петербург, экономика, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Экономика, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura

"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Aura в августе-сентябре 2024 года

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании, представленной начальником управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александром Виноградовым.
"Старт производства: в августе-сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура). Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса", - следует из плана компании на 2024 год, представленного на форуме iMAF-2023.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva
18 августа, 16:49
 
ТольяттиИжевскСанкт-ПетербургЭкономикаМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
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