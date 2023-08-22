https://ria.ru/20230822/aura-1891499200.html

"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura

"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura - РИА Новости, 22.08.2023

"АвтоВАЗ" назвал дату начала производства Lada Aura

"АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:41

2023-08-22T13:41

2023-08-22T13:41

тольятти

ижевск

санкт-петербург

экономика

максим соколов

автоваз

renault s.a

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_fc1230d9e04fc1dbb2018cfff939445d.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели - седана бизнес-класса Lada Aura - в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании, представленной начальником управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александром Виноградовым. "Старт производства: в августе-сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура). Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса", - следует из плана компании на 2024 год, представленного на форуме iMAF-2023. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230818/avtovaz-1890893925.html

тольятти

ижевск

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тольятти, ижевск, санкт-петербург, экономика, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio