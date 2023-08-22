https://ria.ru/20230822/akvapark-1891601570.html

В Астрахани ребенок утонул в аквапарке

В Астрахани ребенок утонул в аквапарке - РИА Новости, 22.08.2023

В Астрахани ребенок утонул в аквапарке

Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:57

2023-08-22T19:57

2023-08-22T19:57

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астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, 4-летний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк Планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик, находясь без присмотра, скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось. По данному факту следователи организовали проверку.

https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html

https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html

астрахань

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происшествия, астрахань, николай островский, россия, астраханская область