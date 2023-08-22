https://ria.ru/20230822/akvapark-1891601570.html
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке - РИА Новости, 22.08.2023
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке
Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:57
2023-08-22T19:57
2023-08-22T19:57
происшествия
астрахань
николай островский
россия
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, 4-летний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк Планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик, находясь без присмотра, скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось. По данному факту следователи организовали проверку.
https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html
https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, николай островский, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Николай Островский, Россия, Астраханская область
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке
В Астрахани четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка