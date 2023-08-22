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В Астрахани ребенок утонул в аквапарке - РИА Новости, 22.08.2023
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19:57 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/akvapark-1891601570.html
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке - РИА Новости, 22.08.2023
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке
Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:57
2023-08-22T19:57
происшествия
астрахань
николай островский
россия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. "Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, 4-летний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк Планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик, находясь без присмотра, скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось. По данному факту следователи организовали проверку.
https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html
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происшествия, астрахань, николай островский, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Николай Островский, Россия, Астраханская область
В Астрахани ребенок утонул в аквапарке

В Астрахани четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
«
"Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, 4-летний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса "Парк Планета" по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик, находясь без присмотра, скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.
По данному факту следователи организовали проверку.
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