https://ria.ru/20230821/zayavka-1891276383.html

В Турции не знают, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО

В Турции не знают, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.08.2023

В Турции не знают, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:05

2023-08-21T14:05

2023-08-21T14:05

в мире

швеция

реджеп тайип эрдоган

нато

евросоюз

стокгольм (город)

турция

олимпийские игры

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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. "Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции (парламент) и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям. Наш парламент примет решение по этому вопросу. Мы не знаем, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет. В первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма. Если они не защитят улицы Стокгольма, если эти нападения на священные ценности продолжатся, пусть не обижаются", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". Ранее в Швеции и Дании прошли акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. Власти Швеции сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

https://ria.ru/20230821/putin-1891275873.html

https://ria.ru/20230819/otnosheniya-1890985000.html

швеция

стокгольм (город)

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в мире, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато, евросоюз, стокгольм (город), турция, олимпийские игры