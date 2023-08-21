В Турции не знают, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не знает, как долго будет рассматривать заявку Швеции в НАТО
© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не известно, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО.
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"Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции (парламент) и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям. Наш парламент примет решение по этому вопросу. Мы не знаем, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет. В первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма. Если они не защитят улицы Стокгольма, если эти нападения на священные ценности продолжатся, пусть не обижаются", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Ранее в Швеции и Дании прошли акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Власти Швеции сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.