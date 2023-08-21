https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html

Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой

Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой - РИА Новости, 21.08.2023

Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой

Лидерами рейтинга регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T00:12

2023-08-21T00:12

2023-08-21T04:24

россия

экономика

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в аутсайдерах – Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости. Позитивная динамика Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период. Эксперты отмечают, что в реальности в большинстве случаев зарплаты отличаются от средней по стране, упоминаемой в экономических новостях, также важную роль играет региональная дифференциация. Для определения различий по России эксперты РИА Новости составили второй ежегодный рейтинг регионов по высоким зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах. Зп выше средней – в шести регионах По оценкам экспертов РИА Новости, в целом по России с июня 2022 года по май 2023-го доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31,7%. По доле высоких зарплат 18 регионов показали результат лучше среднероссийского, при этом в 12 лишь 15% зарабатывают выше среднероссийской зарплаты. Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75% работников имеют зарплату выше средней. Эксперты отмечают, что в регионе высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены не столь высокие как во многих других северных и удаленных регионах. Вторую строчку занял НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился ХМАО - 60,8%. Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Чукотка, в которых у порядка 59-60% зарплаты выше средней. Хорошие результаты регионов-лидеров эксперты объясняют близкой структурой их экономик, ориентированных на добычу сырья. Замыкает эту группу Сахалинская область – 52%. Также в первую десятку входят: Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург. Во всех этих регионах доля работников с зарплатой выше средней по России превышает 43%. Эксперты отмечают, что регион на десятом месте уже в 1,7 раза уступает региону-лидеру. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам. В числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также два крупнейших города России. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Петербург же выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России. В конце списка Согласно исследованию, в среднем среди лидирующей десятки доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 55%, а у замыкающей десятки – лишь 11,7%. В 12 регионах менее 15% имеют официальные зарплаты выше средней по России. Еще в 22 регионах эта доля находится в диапазоне от 15 до 20%. Эксперты отмечают, что в данном случае может быть ощутимое искажение статистики, так как в ряде регионов, которые в большинстве своем расположились в хвосте рейтинга, весьма значительна доля "зарплат в конвертах". Доля работников с зарплатой выше двух средних По оценкам экспертов, средняя зарплата в большинстве случаев может считаться достойной, однако высокой ее назвать сложно. При этом уровень в две средние зарплаты в большей степени характеризует высокий заработок. Согласно исследованию, в масштабах России в целом 11,3% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. Как отмечают эксперты, в рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних разница между лидирующими и замыкающими регионами еще значительнее. Если по доле средней зарплаты разница между первой и последней строчкой была восьмикратной, то в случае с долей работников с двумя средними разница составляет 22 раза. Лидером по доле высокооплачиваемых работников также является ЯНАО с результатом 35,1%. Вторую строку занимает ХМАО (23,5%), очень близкий третий результат (23,3%) – у НАО. Также хороший результат продемонстрировали Магаданская (18,2%) и Сахалинская области (17,9%). В целом 17 регионов могут похвастаться долей высокооплачиваемых работников выше 10%. Более типичным результатом для российских регионов по доле работников с двумя средними зарплатами является доля от 4% до 7%. В этом диапазоне результаты показали 44 региона, заключают эксперты.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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