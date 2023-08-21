https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891364031.html

Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой - РИА Новости, 21.08.2023

Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

Силовики задержали 46-летнего жителя Московской области, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где люди массово отравились шаурмой, сообщило... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:19

2023-08-21T18:19

2023-08-21T18:44

происшествия

московская область (подмосковье)

владимир

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Силовики задержали 46-летнего жителя Московской области, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где люди массово отравились шаурмой, сообщило региональное управление СК."По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории города Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм", — говорится в релизе.Предположительно, пища была заражена сальмонеллой. Специалисты пришли к выводу, что причиной ЧП стало некачественное куриное мясо, купленное без документов, а также антисанитарные условия. В городе опечатали пять точек общепита.Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

московская область (подмосковье)

владимир

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), владимир, владимирская область