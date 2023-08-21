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Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой - РИА Новости, 21.08.2023
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18:19 21.08.2023 (обновлено: 18:44 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891364031.html
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой - РИА Новости, 21.08.2023
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой
Силовики задержали 46-летнего жителя Московской области, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где люди массово отравились шаурмой, сообщило... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:19
2023-08-21T18:44
происшествия
московская область (подмосковье)
владимир
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Силовики задержали 46-летнего жителя Московской области, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где люди массово отравились шаурмой, сообщило региональное управление СК.&quot;По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории города Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм&quot;, — говорится в релизе.Предположительно, пища была заражена сальмонеллой. Специалисты пришли к выводу, что причиной ЧП стало некачественное куриное мясо, купленное без документов, а также антисанитарные условия. В городе опечатали пять точек общепита.Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), владимир, владимирская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Владимир, Владимирская область
Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

Во Владимире задержали подозреваемого по делу об отравлении шаурмой 107 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Силовики задержали 46-летнего жителя Московской области, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где люди массово отравились шаурмой, сообщило региональное управление СК.
«

"По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории города Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм", — говорится в релизе.

Предположительно, пища была заражена сальмонеллой. Специалисты пришли к выводу, что причиной ЧП стало некачественное куриное мясо, купленное без документов, а также антисанитарные условия. В городе опечатали пять точек общепита.
Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
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