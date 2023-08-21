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"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 21.08.2023
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19:50 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/yandeks-1891386975.html
"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 21.08.2023
"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:50
2023-08-21T19:50
казахстан
яндекс
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АСТАНА, 21 авг – РИА Новости. Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Доступ к казахстанскому доменному имени "Яндекса" (yandex.kz) был приостановлен на несколько часов 9 августа. В минцифры Казахстана тогда сообщили, что работа доменного имени www.yandex.kz приостановлена за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан. "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан. В рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, руководство министерства и руководство комитета по информационной безопасности провели рабочую встречу с представителями компании. В результате обсуждений была достигнута договоренность относительно разработки подробной дорожной карты, нацеленной на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области", - сообщили в ведомстве. По информации министерства, также обработка персональных данных жителей Казахстана будет перенесена на серверы, расположенные в республике.
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казахстан, яндекс
Казахстан, Яндекс
"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
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АСТАНА, 21 авг – РИА Новости. Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
Доступ к казахстанскому доменному имени "Яндекса" (yandex.kz) был приостановлен на несколько часов 9 августа. В минцифры Казахстана тогда сообщили, что работа доменного имени www.yandex.kz приостановлена за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.
"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан. В рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, руководство министерства и руководство комитета по информационной безопасности провели рабочую встречу с представителями компании. В результате обсуждений была достигнута договоренность относительно разработки подробной дорожной карты, нацеленной на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области", - сообщили в ведомстве.
По информации министерства, также обработка персональных данных жителей Казахстана будет перенесена на серверы, расположенные в республике.
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