https://ria.ru/20230821/yandeks-1891386975.html

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан - РИА Новости, 21.08.2023

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:50

2023-08-21T19:50

2023-08-21T19:50

казахстан

яндекс

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АСТАНА, 21 авг – РИА Новости. Компания "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Доступ к казахстанскому доменному имени "Яндекса" (yandex.kz) был приостановлен на несколько часов 9 августа. В минцифры Казахстана тогда сообщили, что работа доменного имени www.yandex.kz приостановлена за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан. "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан. В рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, руководство министерства и руководство комитета по информационной безопасности провели рабочую встречу с представителями компании. В результате обсуждений была достигнута договоренность относительно разработки подробной дорожной карты, нацеленной на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области", - сообщили в ведомстве. По информации министерства, также обработка персональных данных жителей Казахстана будет перенесена на серверы, расположенные в республике.

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казахстан

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казахстан, яндекс