https://ria.ru/20230821/vtb-1891261565.html

ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок

ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок - РИА Новости, 21.08.2023

ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок

ВТБ в августе на треть увеличил количество отделений, в которых можно оформить жилищные кредиты; таким образом их число достигло 200, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:19

2023-08-21T13:19

2023-08-21T13:19

россия

втб

ипотека

сергей бабинов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВТБ в августе на треть увеличил количество отделений, в которых можно оформить жилищные кредиты; таким образом их число достигло 200, сообщает пресс-служба банка. "Несмотря на общий тренд на цифровизацию ипотеки, многим нашим клиентам по-прежнему комфортнее проводить сделку, лично присутствуя в отделении банка. Для этого мы приняли решение увеличить количество офисов, в которых можно провести ипотечную сделку. Текущие изменения позволят жителям еще 46 российских городов взять в ВТБ жилищный кредит "физически". Мы рассчитываем последовательно расширить число отделений с ипотекой и двигаемся к цели сделать доступным этот продукт для максимального количества наших заемщиков", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе. Теперь отделения с возможностью очно оформить ипотеку появились в таких городах, как Кисловодск, Салават, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Озерск, Арсеньев, Лесозаводск, Зима, Тайшет и Усть-Илимск. Кроме того, новый формат стал доступен для жителей Анапы, Армавира, Белореченска, Майкопа, Кропоткина, Темрюка, Тимашевска, Зеленогорска (Красноярский край), Белова, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Междуреченска, Прокопьевска. Также провести сделку по покупке недвижимости в офисе ВТБ теперь могут жители таких городов, как Тайга, Юрга, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Павловский Посад, Можайск, Домодедово, Чехов, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев-Посад, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Дубна, Дмитров и Дубна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, ипотека, сергей бабинов