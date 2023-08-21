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ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок - РИА Новости, 21.08.2023
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13:19 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/vtb-1891261565.html
ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок
ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок - РИА Новости, 21.08.2023
ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок
ВТБ в августе на треть увеличил количество отделений, в которых можно оформить жилищные кредиты; таким образом их число достигло 200, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:19
2023-08-21T13:19
россия
втб
ипотека
сергей бабинов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВТБ в августе на треть увеличил количество отделений, в которых можно оформить жилищные кредиты; таким образом их число достигло 200, сообщает пресс-служба банка. "Несмотря на общий тренд на цифровизацию ипотеки, многим нашим клиентам по-прежнему комфортнее проводить сделку, лично присутствуя в отделении банка. Для этого мы приняли решение увеличить количество офисов, в которых можно провести ипотечную сделку. Текущие изменения позволят жителям еще 46 российских городов взять в ВТБ жилищный кредит "физически". Мы рассчитываем последовательно расширить число отделений с ипотекой и двигаемся к цели сделать доступным этот продукт для максимального количества наших заемщиков", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе. Теперь отделения с возможностью очно оформить ипотеку появились в таких городах, как Кисловодск, Салават, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Озерск, Арсеньев, Лесозаводск, Зима, Тайшет и Усть-Илимск. Кроме того, новый формат стал доступен для жителей Анапы, Армавира, Белореченска, Майкопа, Кропоткина, Темрюка, Тимашевска, Зеленогорска (Красноярский край), Белова, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Междуреченска, Прокопьевска. Также провести сделку по покупке недвижимости в офисе ВТБ теперь могут жители таких городов, как Тайга, Юрга, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Павловский Посад, Можайск, Домодедово, Чехов, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев-Посад, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Дубна, Дмитров и Дубна.
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россия, втб, ипотека, сергей бабинов
Россия, ВТБ, Ипотека, Сергей Бабинов

ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВТБ в августе на треть увеличил количество отделений, в которых можно оформить жилищные кредиты; таким образом их число достигло 200, сообщает пресс-служба банка.
"Несмотря на общий тренд на цифровизацию ипотеки, многим нашим клиентам по-прежнему комфортнее проводить сделку, лично присутствуя в отделении банка. Для этого мы приняли решение увеличить количество офисов, в которых можно провести ипотечную сделку. Текущие изменения позволят жителям еще 46 российских городов взять в ВТБ жилищный кредит "физически". Мы рассчитываем последовательно расширить число отделений с ипотекой и двигаемся к цели сделать доступным этот продукт для максимального количества наших заемщиков", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
ВТБ снизил возраст для ипотечных заемщиков до 18 лет
18 августа, 10:15
Теперь отделения с возможностью очно оформить ипотеку появились в таких городах, как Кисловодск, Салават, Октябрьский, Сибай, Туймазы, Озерск, Арсеньев, Лесозаводск, Зима, Тайшет и Усть-Илимск. Кроме того, новый формат стал доступен для жителей Анапы, Армавира, Белореченска, Майкопа, Кропоткина, Темрюка, Тимашевска, Зеленогорска (Красноярский край), Белова, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Мариинска, Междуреченска, Прокопьевска. Также провести сделку по покупке недвижимости в офисе ВТБ теперь могут жители таких городов, как Тайга, Юрга, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Павловский Посад, Можайск, Домодедово, Чехов, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев-Посад, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Дубна, Дмитров и Дубна.
 
РоссияВТБИпотекаСергей Бабинов
 
 
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