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Вучич встретился с Зеленским на полях форума в Афинах

Вучич встретился с Зеленским на полях форума в Афинах - РИА Новости, 21.08.2023

Вучич встретился с Зеленским на полях форума в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах, перед встречей заявил, что ожидает разговора о Косово и России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:02

2023-08-21T23:02

2023-08-21T23:02

в мире

сербия

александр вучич

кириакос мицотакис

европейский совет

оон

владимир зеленский

афины

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БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах, перед встречей заявил, что ожидает разговора о Косово и России. Зеленский в понедельник принимает участие в организованном греческим премьером Кириакосом Мицотакисом неформальном ужине во Дворце Максима с участием лидеров Западных Балкан, стран региона, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Ранее сербский лидер не подтвердил и не опроверг приезд Зеленского в Афины, о котором сообщили черногорские СМИ со ссылкой на пресс-службу своего президента. По словам Вучича, "из-за его безопасности мы не могли говорить о том, кто будет присутствовать". Двусторонние переговоры, по словам Вучича, должны были состояться во вторник, но уже вечером в понедельник он опубликовал в соцсетях фото встречи и рукопожатия. "Сяду и буду разговаривать с Владимиром Зеленским с глазу на глаз обо всем, что в последнее время происходило вокруг Косово, о признании и непризнании территориальной целостности одних и других и остальных вопросах. Уверен, что у нас будет открытый и хороший разговор", - заявил президент Сербии журналистам перед встречей. По его словам, признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". "Нам нетрудно повторить формулировку ООН о том, кто нарушил международное право и совершил вторжение, и так далее, это все ясно. Мы готовы сказать - хорошо, Сербия с этим согласна. Но есть вещи, с которыми Сербия не может согласиться. И я знаю, что вечером (на рабочем ужине - ред.) это будет главная тема, и я повторю позицию нашего совета национальной безопасности", - указал Вучич. "Территориальную целостность Украины признаем, надеюсь, и они будут признавать нашу, нарушила ли РФ международное право - это очевидно, но когда речь идет о санкциях и о том, кто ad hоminem (персонально) совершил военные преступления, я в этом участвовать не буду, пока не увижу, что страна находится в ужасно тяжелой ситуации, а потом скажу народу - мы столкнулись с тем-то и тем-то, - но пока не уверен, что уже столкнулись", - подчеркнул сербский президент. Он указал, что все остальные страны-участники встречи уже поддержали санкции Запада, но вопрос в том, хотят ли политики служить кому-то извне или своему народу, и он выбрал служить своему народу, "поэтому у нас, разумеется, есть трудности". Вучич добавил, что это приходится объяснять "разным идиотам в Сербии", которые при сильнейшем внешнем давлении предлагают следовать каждому шагу и указанию из-за границы, потому что "беспокоятся только о нижней части своей спины, а я - о Сербии".

https://ria.ru/20230821/sistemy-1891401772.html

https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891403193.html

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в мире, сербия, александр вучич, кириакос мицотакис, европейский совет, оон, владимир зеленский, афины, косово