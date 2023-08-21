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Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым - РИА Новости, 21.08.2023
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:40
2023-08-21T13:40
2023-08-21T13:40
политика
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, видео
Политика, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.
2023-08-21T13:40
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.