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Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым - РИА Новости, 21.08.2023
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13:40 21.08.2023
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Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым - РИА Новости, 21.08.2023
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:40
2023-08-21T13:40
политика
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.
московская область (подмосковье)
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политика, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, видео
Политика, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев
Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.
2023-08-21T13:40
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Встреча Путина с губернатором Московской области Воробьевым

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым.
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинАндрей Воробьев
 
 
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