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Президент Бразилии хочет лично встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент Бразилии хочет лично встретиться с Путиным на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023

Президент Бразилии хочет лично встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что предпочел бы лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита БРИКС в ЮАР. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:28

2023-08-21T14:28

2023-08-21T14:28

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что предпочел бы лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита БРИКС в ЮАР. "Министр (иностранных дел России Сергей) Лавров - очень важный и опытный дипломат, но было бы очень важно, чтобы Россия участвовала в этой встрече со своим президентом. Мы собираемся обсуждать важные мировые вопросы..., и я очень хотел бы иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным", - отметил да Силва в интервью газете TimesLIVE. По мнению бразильского президента, принятые в ходе текущего саммита решения повлияют на другие международные организации и форумы, например, G20 и Генассамблею ООН. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230821/putin-1891275873.html

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