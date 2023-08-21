https://ria.ru/20230821/voennyy-1891407372.html
Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны
Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны - РИА Новости, 21.08.2023
Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны
Министерство обороны Армении заявило в понедельник в сообщении, опубликованном в Telegram- канале ведомства, о гибели военного на границе в результате обстрела... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:49
2023-08-21T23:49
2023-08-21T23:49
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник в сообщении, опубликованном в Telegram- канале ведомства, о гибели военного на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны. "Подразделения ВС Азербайджана 21 августа примерно в 15.30 (14.30 мск) открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке села Ахпрадзора (Гегаркуникской области - ред.), в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян В. А.",- говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890228390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны
Ереван сообщил о гибели военного на границе при обстреле со стороны Азербайджана