https://ria.ru/20230821/voennyy-1891407372.html

Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны

Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны - РИА Новости, 21.08.2023

Армения сообщила о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны

Министерство обороны Армении заявило в понедельник в сообщении, опубликованном в Telegram- канале ведомства, о гибели военного на границе в результате обстрела... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:49

2023-08-21T23:49

2023-08-21T23:49

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник в сообщении, опубликованном в Telegram- канале ведомства, о гибели военного на границе в результате обстрела с азербайджанской стороны. "Подразделения ВС Азербайджана 21 августа примерно в 15.30 (14.30 мск) открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке села Ахпрадзора (Гегаркуникской области - ред.), в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян В. А.",- говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890228390.html

армения

азербайджан

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе