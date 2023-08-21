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Эрдоган призвал экономно расходовать воду - РИА Новости, 21.08.2023
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23:56 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/voda-1891407813.html
Эрдоган призвал экономно расходовать воду
Эрдоган призвал экономно расходовать воду - РИА Новости, 21.08.2023
Эрдоган призвал экономно расходовать воду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне новостей о риске засухи в различных регионах страны призвал турецкий народ к экономному расходованию воды. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:56
2023-08-21T23:56
в мире
стамбул
турция
измир
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне новостей о риске засухи в различных регионах страны призвал турецкий народ к экономному расходованию воды. Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, передавал ранее телеканал NTV. По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ в Стамбуле по состоянию на среду составляет 33,37% - более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 миллиона кубометров воды в сутки. Аналогичные риски имеются в курортном Измире. &quot;Призываю все человечество, а также турецких граждан экономно расходовать воду&quot;, - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
https://ria.ru/20230816/voda-1890504324.html
стамбул
турция
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в мире, стамбул, турция, измир, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Измир, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал экономно расходовать воду

Эрдоган на фоне новостей о рисках засухи в Турции призвал экономить воду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне новостей о риске засухи в различных регионах страны призвал турецкий народ к экономному расходованию воды.
Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, передавал ранее телеканал NTV. По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ в Стамбуле по состоянию на среду составляет 33,37% - более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 миллиона кубометров воды в сутки. Аналогичные риски имеются в курортном Измире.
«

"Призываю все человечество, а также турецких граждан экономно расходовать воду", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.

Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ
16 августа, 21:35
 
В миреСтамбулТурцияИзмирРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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