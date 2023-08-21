https://ria.ru/20230821/utechka-1891401449.html

Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского

Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского - РИА Новости, 21.08.2023

Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского

Приезд Владимира Зеленского в Афины до последнего держался в секрете из соображений безопасности, однако три дня назад новость об этом опубликовало РИА Новости, РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:21

2023-08-21T22:21

2023-08-21T23:30

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афины

черногория

владимир зеленский

кириакос мицотакис

урсула фон дер ляйен

евросоюз

украина

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в Афины до последнего держался в секрете из соображений безопасности, однако три дня назад новость об этом опубликовало РИА Новости, утверждает портал ieidiseis.gr.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня устроил неформальный ужин с участием лидеров Западных Балкан и стран региона. Кроме того, на мероприятии были председатель Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарля Мишеля. Как сообщили РИА Новости близкие к греческому правительству источники, присутствие Зеленского на ужине "возможно". После этого местные СМИ начали писать о возможном визите президента Украины со ссылкой на российское агентство. Портал ieidiseis.gr отметил, что подтверждения приезда Зеленского в Афины со стороны правительства не было до момента его прибытия. "Якобы из соображений безопасности. Разница в том, что, оказывается, утечка "секрета" уже произошла. И при этом к тем единственным, кто якобы угрожает его (Зеленского. — Прим.ред.) безопасности, а именно к русским. Впервые эта новость была опубликована три дня назад в российском информационном агентстве РИА Новости. Вот как хорошо охранялся этот секрет", — говорится в публикации портала.Газета "Прото тема" написала, что визит Зеленского в Афины держался в строжайшем секрете "за семью печатями", и даже сегодня днем на вопрос о его визите пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис ответил, что ему нечего сказать по этому поводу. "Полицейские меры с самого утра носили драконовский характер. На всех центральных улицах Афин находится большое количество полиции, и по мере приближения прибытия украинского президента ее присутствие будет усиливаться, а дороги, как ожидается, будут закрываться постепенно, в зависимости от района, по которому будет передвигаться президент Украины", — передает портал.В свою очередь, пресс-служба президента Черногории Якова Милатовича еще в минувшую пятницу сообщила, что он будет на рабочем ужине в Афинах вместе с лидерами государств Балканского региона, представителями ЕС и Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афины, черногория, владимир зеленский, кириакос мицотакис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, украина