https://ria.ru/20230821/utechka-1891401449.html
Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского
Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского - РИА Новости, 21.08.2023
Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского
Приезд Владимира Зеленского в Афины до последнего держался в секрете из соображений безопасности, однако три дня назад новость об этом опубликовало РИА Новости, РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:21
2023-08-21T22:21
2023-08-21T23:30
в мире
афины
черногория
владимир зеленский
кириакос мицотакис
урсула фон дер ляйен
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Приезд Владимира Зеленского в Афины до последнего держался в секрете из соображений безопасности, однако три дня назад новость об этом опубликовало РИА Новости, утверждает портал ieidiseis.gr.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня устроил неформальный ужин с участием лидеров Западных Балкан и стран региона. Кроме того, на мероприятии были председатель Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарля Мишеля. Как сообщили РИА Новости близкие к греческому правительству источники, присутствие Зеленского на ужине "возможно". После этого местные СМИ начали писать о возможном визите президента Украины со ссылкой на российское агентство. Портал ieidiseis.gr отметил, что подтверждения приезда Зеленского в Афины со стороны правительства не было до момента его прибытия. "Якобы из соображений безопасности. Разница в том, что, оказывается, утечка "секрета" уже произошла. И при этом к тем единственным, кто якобы угрожает его (Зеленского. — Прим.ред.) безопасности, а именно к русским. Впервые эта новость была опубликована три дня назад в российском информационном агентстве РИА Новости. Вот как хорошо охранялся этот секрет", — говорится в публикации портала.Газета "Прото тема" написала, что визит Зеленского в Афины держался в строжайшем секрете "за семью печатями", и даже сегодня днем на вопрос о его визите пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис ответил, что ему нечего сказать по этому поводу. "Полицейские меры с самого утра носили драконовский характер. На всех центральных улицах Афин находится большое количество полиции, и по мере приближения прибытия украинского президента ее присутствие будет усиливаться, а дороги, как ожидается, будут закрываться постепенно, в зависимости от района, по которому будет передвигаться президент Украины", — передает портал.В свою очередь, пресс-служба президента Черногории Якова Милатовича еще в минувшую пятницу сообщила, что он будет на рабочем ужине в Афинах вместе с лидерами государств Балканского региона, представителями ЕС и Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891177081.html
афины
черногория
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, черногория, владимир зеленский, кириакос мицотакис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, украина
В мире, Афины, Черногория, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Украина
Греческие СМИ сообщили об утечке в РИА Новости тайны визита Зеленского
ieidiseis.gr: тайна визита Зеленского в Грецию "утекла" к русским в РИА Новости
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Приезд Владимира Зеленского в Афины до последнего держался в секрете из соображений безопасности, однако три дня назад новость об этом опубликовало РИА Новости, утверждает портал ieidiseis.gr
.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
сегодня устроил неформальный ужин с участием лидеров Западных Балкан и стран региона. Кроме того, на мероприятии были председатель Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен
и президент Европейского Совета Шарля Мишеля
.
Как сообщили РИА Новости близкие к греческому правительству источники, присутствие Зеленского на ужине "возможно". После этого местные СМИ начали писать о возможном визите президента Украины со ссылкой на российское агентство.
Портал ieidiseis.gr отметил, что подтверждения приезда Зеленского в Афины со стороны правительства не было до момента его прибытия.
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде
«
"Якобы из соображений безопасности. Разница в том, что, оказывается, утечка "секрета" уже произошла. И при этом к тем единственным, кто якобы угрожает его (Зеленского. — Прим.ред.) безопасности, а именно к русским. Впервые эта новость была опубликована три дня назад в российском информационном агентстве РИА Новости. Вот как хорошо охранялся этот секрет", — говорится в публикации портала.
Газета "Прото тема" написала, что визит Зеленского в Афины держался в строжайшем секрете "за семью печатями", и даже сегодня днем на вопрос о его визите пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис ответил, что ему нечего сказать по этому поводу.
"Полицейские меры с самого утра носили драконовский характер. На всех центральных улицах Афин находится большое количество полиции, и по мере приближения прибытия украинского президента ее присутствие будет усиливаться, а дороги, как ожидается, будут закрываться постепенно, в зависимости от района, по которому будет передвигаться президент Украины", — передает портал.
В свою очередь, пресс-служба президента Черногории Якова Милатовича
еще в минувшую пятницу сообщила, что он будет на рабочем ужине в Афинах
вместе с лидерами государств Балканского региона, представителями ЕС
и Владимиром Зеленским.
Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину