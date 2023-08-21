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Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo - РИА Новости, 21.08.2023
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16:29 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ustanovka-1891329765.html
Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo
Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo - РИА Новости, 21.08.2023
Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo
Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:29
2023-08-21T16:29
в мире
южная корея
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 21 авг - РИА Новости. Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "В Польшу прибыла первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo. Она смонтирована на польском грузовике Jelcz. Еще в этом году к нам прибудут новые пусковые установки", - написал Блащак в Twitter. Соглашение, заключенное между Польшей и Южной Кореей, предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых, интегрированные с польскими автомобилями Jelcz, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году. K239 Chunmoo - самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 миллиметров дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров. Глава польского МО ранее заявил, что первые 18 пусковых установок поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии на востоке страны. Ранее Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50.
https://ria.ru/20230817/pvo-1890604865.html
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в мире, южная корея, польша, мариуш блащак, twitter
В мире, Южная Корея, Польша, Мариуш Блащак, Twitter
Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo

Польша получила первую южнокорейскую ракетную пусковую установку K239 Chunmoo

CC BY 3.0 / PodoSeeU / РСЗО K239 Chunmoo
РСЗО K239 Chunmoo - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY 3.0 / PodoSeeU /
РСЗО K239 Chunmoo. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 авг - РИА Новости. Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«
"В Польшу прибыла первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo. Она смонтирована на польском грузовике Jelcz. Еще в этом году к нам прибудут новые пусковые установки", - написал Блащак в Twitter.
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Соглашение, заключенное между Польшей и Южной Кореей, предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых, интегрированные с польскими автомобилями Jelcz, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.
K239 Chunmoo - самоходная колесная ракетная установка залпового огня, способная стрелять ракетами разного калибра. Она несет два контейнера с ракетами, в каждом может быть шесть управляемых ракет калибра 239 миллиметров дальностью около 80 километров или одна баллистическая ракета дальностью 290 километров.
Глава польского МО ранее заявил, что первые 18 пусковых установок поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии на востоке страны.
Ранее Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50.
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