https://ria.ru/20230821/ukraina-1891321566.html
В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций
В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций - РИА Новости, 21.08.2023
В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций
Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:53
2023-08-21T15:53
2023-08-21T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
анна маляр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр в Telegram-канале. "Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге — пять авиаударов по бригаде за сутки", — написала она. Маляр напомнила, что за распространение такой информации на Украине установлена уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Украинское издание "Страна.ua" в своем материале указало, что о переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.Как писал Forbes, эта бригада — одно из последних крупных резервных соединений украинской армии. Используя ее на фронте, Киев может оказаться в уязвимом положении, так как в случае потери ВСУ этой бригады в наступление может перейти российская армия, отмечало издание.Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
https://ria.ru/20230819/sklady-1891010115.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, анна маляр, вооруженные силы украины, bild, нато, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Forbes
В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций
Замглавы Минобороны Украины заявила, что бригада ВСУ попала под удары из-за СМИ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр в Telegram-канале
.
"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге — пять авиаударов по бригаде за сутки", — написала она.
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Маляр напомнила, что за распространение такой информации на Украине установлена уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Украинское издание "Страна.ua" в своем материале указало, что о переброске 82-й бригады ВСУ
на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
Как писал Forbes, эта бригада — одно из последних крупных резервных соединений украинской армии. Используя ее на фронте, Киев может оказаться в уязвимом положении, так как в случае потери ВСУ этой бригады в наступление может перейти российская армия, отмечало издание.
Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
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