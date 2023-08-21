https://ria.ru/20230821/ukraina-1891321566.html

В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций

В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций - РИА Новости, 21.08.2023

В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций

Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:53

2023-08-21T15:53

2023-08-21T18:40

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анна маляр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила заместитель министра обороны республики Анна Маляр в Telegram-канале. "Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге — пять авиаударов по бригаде за сутки", — написала она. Маляр напомнила, что за распространение такой информации на Украине установлена уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Украинское издание "Страна.ua" в своем материале указало, что о переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.Как писал Forbes, эта бригада — одно из последних крупных резервных соединений украинской армии. Используя ее на фронте, Киев может оказаться в уязвимом положении, так как в случае потери ВСУ этой бригады в наступление может перейти российская армия, отмечало издание.Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.

https://ria.ru/20230819/sklady-1891010115.html

https://ria.ru/20230821/shturmoviki-1891242841.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, анна маляр, вооруженные силы украины, bild, нато, forbes