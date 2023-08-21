https://ria.ru/20230821/ucheba-1891248468.html

Цивилев: образовательные организации Кузбасса готовы к учебному году

Цивилев: образовательные организации Кузбасса готовы к учебному году - РИА Новости, 21.08.2023

Цивилев: образовательные организации Кузбасса готовы к учебному году

Образовательные организации Кузбасса готовы к началу учебного года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:31

2023-08-21T12:31

2023-08-21T12:31

кемеровская область

новокузнецк

сергей цивилев

кемерово

анжеро-судженск

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КЕМЕРОВО, 21 авг – РИА Новости. Образовательные организации Кузбасса готовы к началу учебного года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Сообщалось, что по поручению губернатора Сергея Цивилева из областного бюджета в этом году выделено 1,2 миллиарда рублей на противопожарную и антитеррористическую защищенность всех школ Кузбасса. "Ребята возвращаются из оздоровительных лагерей и вместе с родителями готовятся к началу учебного года. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, учились в комфортных условиях. В обеих агломерациях мы строим и капитально ремонтируем учреждения по национальному проекту и по губернаторским программам "Мой новый детский сад", "Моя новая школа" и "Мой новый колледж", обеспечиваем цифровым их и другим современным оборудованием", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Со ссылкой на региональное министерство образования отмечается, что на данный момент в девяти школах ведется капитальный ремонт. Две из них — в Новокузнецке, по одной Топках и Анжеро-Судженске — откроют в начале сентября. В остальных все дети на новый учебный год распределены по ближайшим образовательным организациям. Уточняется, что в этом году за парты в Кузбассе сядут 324,5 тысячи школьников и 76 тысяч студентов СПО. Впервые переступят порог школы 32 тысячи первоклассников. Школьные переклички пройдут во всех муниципалитетах в один день — 28 августа. В День знаний будут организованы торжественные линейки. На территории мемориального комплекса Воину-Освободителю в Кемерове пройдет торжественная линейка для всех кадетов Кузбасса. В Верхотомской, Верх-Чебулинской, Загорской, Шабановской школах будет организован подвоз школьным транспортом. Для этого задействуют 16 автобусов. Всего для доставки детей из отдаленных территорий в школы разработаны 484 регулярных маршрута. На линии выйдут 259 школьных автобусов. "647 школ, 829 детских садов, 26 учреждений для детей-сирот, 65 колледжей и техникумов, 111 организаций дополнительного образования соответствуют требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. Накануне Дня знаний, 29 и 30 августа, все они примут участие во всероссийских учениях по действиям при ЧС", – подчеркивается в релизе. В течение сентября для школьников будут проводиться тренировки, лекции, беседы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, пожарной безопасности, ПДД.

https://ria.ru/20230815/kuzbass-1890127451.html

https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

анжеро-судженск

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кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев, кемерово, анжеро-судженск