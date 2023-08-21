https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891219261.html

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.08.2023

Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:59

2023-08-21T10:59

2023-08-21T11:15

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся обсуждения даты и места с Москвой, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая ранее на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил, что Анкара и Москва ведут обсуждения."Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) в своем последнем телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным приглашал его с визитом в Турцию. Но обсуждения продолжаются с соответствующими ведомствами российской и турецкой сторон. Пока мне нечего сказать вам о конкретном месте и дате переговоров", - сообщил собеседник агентства."В числе прочих, этот вопрос (визит президента России) также будет обсужден. Господин президент (Тайип Эрдоган) заслушает доклад соответствующих ведомств о проделанной работе, даст соответствующие указания. Возможно, что сам проинформирует общественность об этой теме в своем обращении к нации после заседания", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

https://ria.ru/20230816/vstrecha-1890359174.html

https://ria.ru/20230812/vstrecha-1889719954.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, анкара (провинция)