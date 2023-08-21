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Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.08.2023
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10:59 21.08.2023 (обновлено: 11:15 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/turtsiya-1891219261.html
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.08.2023
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:59
2023-08-21T11:15
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
анкара (провинция)
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся обсуждения даты и места с Москвой, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая ранее на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил, что Анкара и Москва ведут обсуждения."Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) в своем последнем телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным приглашал его с визитом в Турцию. Но обсуждения продолжаются с соответствующими ведомствами российской и турецкой сторон. Пока мне нечего сказать вам о конкретном месте и дате переговоров", - сообщил собеседник агентства."В числе прочих, этот вопрос (визит президента России) также будет обсужден. Господин президент (Тайип Эрдоган) заслушает доклад соответствующих ведомств о проделанной работе, даст соответствующие указания. Возможно, что сам проинформирует общественность об этой теме в своем обращении к нации после заседания", - сказал собеседник агентства.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
https://ria.ru/20230816/vstrecha-1890359174.html
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турция
россия
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, анкара (провинция)
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Анкара (провинция)
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана

В Анкаре надеются, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в Турции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 21 авг - РИА Новости. Анкара рассчитывает, что местом предполагаемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет Турция, ведутся обсуждения даты и места с Москвой, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая ранее на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил, что Анкара и Москва ведут обсуждения.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник
16 августа, 11:25
"Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) в своем последнем телефонном разговоре с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным приглашал его с визитом в Турцию. Но обсуждения продолжаются с соответствующими ведомствами российской и турецкой сторон. Пока мне нечего сказать вам о конкретном месте и дате переговоров", - сообщил собеседник агентства.
"В числе прочих, этот вопрос (визит президента России) также будет обсужден. Господин президент (Тайип Эрдоган) заслушает доклад соответствующих ведомств о проделанной работе, даст соответствующие указания. Возможно, что сам проинформирует общественность об этой теме в своем обращении к нации после заседания", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа
12 августа, 16:15
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреАнкара (провинция)
 
 
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