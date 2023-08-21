https://ria.ru/20230821/tseny-1891346929.html

Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб

Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб - РИА Новости, 21.08.2023

Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:42

2023-08-21T17:42

2023-08-21T18:20

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза."Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве отметили, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегментах. При этом сейчас цены на муку у производителей примерно на 15 процентов ниже, чем годом ранее.Как указали в Минсельхозе, текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. В ведомстве объяснили, что основная доля производственных затрат приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику и компоненты оборудования.В министерстве также отметили, что самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности (185,4 процента по итогам 2022 года). При этом благодаря рекордному прошлогоднему урожаю цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже, чем в аналогичный период 2022-го.

https://ria.ru/20230807/indeyka-1888546061.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика