https://ria.ru/20230821/trevoga-1891402897.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:43
2023-08-21T22:43
2023-08-21T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Сигналы в Сумской и Черниговской областях прозвучали около 21:55 мск. В 22:29 тревогу объявили также в Киевской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черниговская область, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу