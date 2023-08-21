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Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 21.08.2023
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23:19 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/telegram-1891405344.html
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 21.08.2023
Telegram восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:19
2023-08-21T23:19
казахстан
грузия
технологии
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня. По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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казахстан, грузия, технологии, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Казахстан, Грузия, Технологии, Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Telegram восстановил работу после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня.
По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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КазахстанГрузияТехнологииБелоруссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
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