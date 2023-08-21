https://ria.ru/20230821/telegram-1891405344.html

Telegram восстановил работу после сбоя

Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 21.08.2023

Telegram восстановил работу после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:19

2023-08-21T23:19

2023-08-21T23:19

казахстан

грузия

технологии

белоруссия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня. По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html

казахстан

грузия

белоруссия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, грузия, технологии, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram