https://ria.ru/20230821/telegram-1891405344.html
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 21.08.2023
Telegram восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:19
2023-08-21T23:19
2023-08-21T23:19
казахстан
грузия
технологии
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня. По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html
казахстан
грузия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_2c3198938d1d46ed1d7f775b51bb5586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, грузия, технологии, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Казахстан, Грузия, Технологии, Белоруссия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Telegram восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя