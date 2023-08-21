https://ria.ru/20230821/telegram-1891400865.html
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram - РИА Новости, 21.08.2023
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:08
2023-08-21T22:08
2023-08-21T22:08
европа
технологии
казахстан
грузия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. "По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", - говорится в сообщении. На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.
https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, технологии, казахстан, грузия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Европа, Технологии, Казахстан, Грузия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Роскомнадзор: Telegram испытывает сложности с работой дата-центра в Европе