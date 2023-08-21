https://ria.ru/20230821/telegram-1891400865.html

Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram

Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram - РИА Новости, 21.08.2023

Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram

Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:08

2023-08-21T22:08

2023-08-21T22:08

европа

технологии

казахстан

грузия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. "По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", - говорится в сообщении. На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.

https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html

европа

казахстан

грузия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, технологии, казахстан, грузия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram