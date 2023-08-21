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Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram - РИА Новости, 21.08.2023
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22:08 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/telegram-1891400865.html
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram - РИА Новости, 21.08.2023
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:08
2023-08-21T22:08
европа
технологии
казахстан
грузия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине. "По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", - говорится в сообщении. На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.
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европа
казахстан
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европа, технологии, казахстан, грузия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Европа, Технологии, Казахстан, Грузия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram

Роскомнадзор: Telegram испытывает сложности с работой дата-центра в Европе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Telegram, по информации Роскомнадзора, испытывает сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию. При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
«
"По имеющейся информации сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе", - говорится в сообщении.
На данный момент количество жалоб снижается, по данным сервиса Downradar на 21.52 зафиксировано 361 отчет. В пиковый момент пользователи оставили 12 359 жалоб.
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ЕвропаТехнологииКазахстанГрузияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
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