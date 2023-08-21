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В работе мессенджера Telegram произошел сбой - РИА Новости, 21.08.2023
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21:10 21.08.2023 (обновлено: 21:38 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/telegram-1891395469.html
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой - РИА Новости, 21.08.2023
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:10
2023-08-21T21:38
технологии
белоруссия
узбекистан
telegram
грузия
казахстан
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.Проблема возникла примерно в 20:00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.Как отметил сервис Downdetector, чаще всего юзеры жалуются на работу приложения, подключение к серверу, а также долгую загрузку файлов и видео при отправлении.
https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html
белоруссия
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технологии, белоруссия, узбекистан, telegram, грузия, казахстан
Технологии, Белоруссия, Узбекистан, Telegram, Грузия, Казахстан
В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Проблема возникла примерно в 20:00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.
При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
Как отметил сервис Downdetector, чаще всего юзеры жалуются на работу приложения, подключение к серверу, а также долгую загрузку файлов и видео при отправлении.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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16 августа, 11:44
 
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