https://ria.ru/20230821/telegram-1891395469.html

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой - РИА Новости, 21.08.2023

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:10

2023-08-21T21:10

2023-08-21T21:38

технологии

белоруссия

узбекистан

telegram

грузия

казахстан

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.Проблема возникла примерно в 20:00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.Как отметил сервис Downdetector, чаще всего юзеры жалуются на работу приложения, подключение к серверу, а также долгую загрузку файлов и видео при отправлении.

https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html

белоруссия

узбекистан

грузия

казахстан

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, белоруссия, узбекистан, telegram, грузия, казахстан