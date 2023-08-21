https://ria.ru/20230821/telegram-1891395469.html
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой - РИА Новости, 21.08.2023
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:10
2023-08-21T21:10
2023-08-21T21:38
технологии
белоруссия
узбекистан
telegram
грузия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.Проблема возникла примерно в 20:00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.Как отметил сервис Downdetector, чаще всего юзеры жалуются на работу приложения, подключение к серверу, а также долгую загрузку файлов и видео при отправлении.
https://ria.ru/20230816/telegram-1890363535.html
белоруссия
узбекистан
грузия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, узбекистан, telegram, грузия, казахстан
Технологии, Белоруссия, Узбекистан, Telegram, Грузия, Казахстан
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Проблема возникла примерно в 20:00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20:30 мск поступило более 12 тысяч жалоб на ситуацию.
При этом сбой наблюдается у пользователей в Казахстане
, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
Как отметил сервис Downdetector, чаще всего юзеры жалуются на работу приложения, подключение к серверу, а также долгую загрузку файлов и видео при отправлении.
На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России