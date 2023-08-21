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Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва - РИА Новости, 21.08.2023
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17:23 21.08.2023 (обновлено: 18:09 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891339409.html
Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва
Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва - РИА Новости, 21.08.2023
Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва
Потерявшая сознание стюардесса с самолета "Сочи-Москва", экстренно севшего в Волгограде, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:23
2023-08-21T18:09
происшествия
москва
волгоград
сочи
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Потерявшая сознание стюардесса с самолета "Сочи-Москва", экстренно севшего в Волгограде, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в понедельник на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, одна из стюардесс потеряла сознание из-за остановки сердца. На борту оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, который сразу приступил к реанимационным действиям, включая непрямой массаж сердца. Он оказывал помощь женщине, пока самолет не совершил вынужденную посадку в Волгограде, где ее передали медикам. Как сообщили РИА Новости в комитете, стюардессу доставили в больницу №25 Волгограда. "На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, москва, волгоград, сочи, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), новости - туризм, туризм
Происшествия, Москва, Волгоград, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Новости - Туризм, Туризм
Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва

Стюардесса севшего в Волгограде самолета находится в стабильном состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Потерявшая сознание стюардесса с самолета "Сочи-Москва", экстренно севшего в Волгограде, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в понедельник на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, одна из стюардесс потеряла сознание из-за остановки сердца. На борту оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, который сразу приступил к реанимационным действиям, включая непрямой массаж сердца. Он оказывал помощь женщине, пока самолет не совершил вынужденную посадку в Волгограде, где ее передали медикам.
Как сообщили РИА Новости в комитете, стюардессу доставили в больницу №25 Волгограда.
"На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.
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