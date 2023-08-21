https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891339409.html

Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва

Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва - РИА Новости, 21.08.2023

Медики рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва

Потерявшая сознание стюардесса с самолета "Сочи-Москва", экстренно севшего в Волгограде, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:23

2023-08-21T17:23

2023-08-21T18:09

происшествия

москва

волгоград

сочи

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Потерявшая сознание стюардесса с самолета "Сочи-Москва", экстренно севшего в Волгограде, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее сообщалось, что в понедельник на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву, одна из стюардесс потеряла сознание из-за остановки сердца. На борту оказался руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, который сразу приступил к реанимационным действиям, включая непрямой массаж сердца. Он оказывал помощь женщине, пока самолет не совершил вынужденную посадку в Волгограде, где ее передали медикам. Как сообщили РИА Новости в комитете, стюардессу доставили в больницу №25 Волгограда. "На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, волгоград, сочи, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), новости - туризм, туризм