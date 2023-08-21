https://ria.ru/20230821/seyshely-1891233415.html

Россияне стали чаще ездить на Сейшелы

Россияне стали чаще ездить на Сейшелы - РИА Новости, 21.08.2023

Россияне стали чаще ездить на Сейшелы

По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:23

2023-08-21T13:23

2023-08-21T13:23

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР.На острова, по данным национального бюро статистики этой страны, за первую половину 2023 года (январь-июль) прибыли 201 028 туристов, что на семь процентов больше, чем за то же время в 2022 году.По объемам турпотока за семь месяцев 2023 года лидируют Германия и Франция. Россия – на третьем месте с небольшим отрывом по абсолютным цифрам и гораздо более значительным приростом. С января по июль на Сейшелы приехали 23 329 туристов нашей страны. Это на целых 36 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).Тренд на дальнейший рост тоже прослеживается: в отдельно взятом июле у России уже второе место по турпотоку (3411 прибытий в месяц) с небольшим отрывом от Германии (3855). А Франция уже отстает от России (3309).Напомним, на Сейшелы сейчас выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", часть российских туристов (от четверти до трети в разные периоды) добираются до островов с пересадками через арабские страны или Эфиопию.

https://ria.ru/20230820/abraudyurso-1890418876.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море