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Россияне стали чаще ездить на Сейшелы - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
13:23 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/seyshely-1891233415.html
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы - РИА Новости, 21.08.2023
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы
По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:23
2023-08-21T13:23
туризм
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туризм
туристы
сейшельские острова
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР.На острова, по данным национального бюро статистики этой страны, за первую половину 2023 года (январь-июль) прибыли 201 028 туристов, что на семь процентов больше, чем за то же время в 2022 году.По объемам турпотока за семь месяцев 2023 года лидируют Германия и Франция. Россия – на третьем месте с небольшим отрывом по абсолютным цифрам и гораздо более значительным приростом. С января по июль на Сейшелы приехали 23 329 туристов нашей страны. Это на целых 36 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).Тренд на дальнейший рост тоже прослеживается: в отдельно взятом июле у России уже второе место по турпотоку (3411 прибытий в месяц) с небольшим отрывом от Германии (3855). А Франция уже отстает от России (3309).Напомним, на Сейшелы сейчас выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", часть российских туристов (от четверти до трети в разные периоды) добираются до островов с пересадками через арабские страны или Эфиопию.
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новости - туризм, туризм, туристы, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сейшельские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы

АТОР: турпоток из России на Сейшелы вырос на 36 процентов

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкПрогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы
Прогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР.
На острова, по данным национального бюро статистики этой страны, за первую половину 2023 года (январь-июль) прибыли 201 028 туристов, что на семь процентов больше, чем за то же время в 2022 году.
По объемам турпотока за семь месяцев 2023 года лидируют Германия и Франция. Россия – на третьем месте с небольшим отрывом по абсолютным цифрам и гораздо более значительным приростом. С января по июль на Сейшелы приехали 23 329 туристов нашей страны. Это на целых 36 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).
Тренд на дальнейший рост тоже прослеживается: в отдельно взятом июле у России уже второе место по турпотоку (3411 прибытий в месяц) с небольшим отрывом от Германии (3855). А Франция уже отстает от России (3309).
Напомним, на Сейшелы сейчас выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", часть российских туристов (от четверти до трети в разные периоды) добираются до островов с пересадками через арабские страны или Эфиопию.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСейшельские островаАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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