https://ria.ru/20230821/seyshely-1891233415.html
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы - РИА Новости, 21.08.2023
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы
По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:23
2023-08-21T13:23
2023-08-21T13:23
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сейшельские острова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. По итогам семи месяцев 2023 года россияне заняли третье место по объему турпотока на Сейшелы, а по итогам июля – уже второе, сообщает АТОР.На острова, по данным национального бюро статистики этой страны, за первую половину 2023 года (январь-июль) прибыли 201 028 туристов, что на семь процентов больше, чем за то же время в 2022 году.По объемам турпотока за семь месяцев 2023 года лидируют Германия и Франция. Россия – на третьем месте с небольшим отрывом по абсолютным цифрам и гораздо более значительным приростом. С января по июль на Сейшелы приехали 23 329 туристов нашей страны. Это на целых 36 процентов больше, чем за семь месяцев 2022 года (17 139).Тренд на дальнейший рост тоже прослеживается: в отдельно взятом июле у России уже второе место по турпотоку (3411 прибытий в месяц) с небольшим отрывом от Германии (3855). А Франция уже отстает от России (3309).Напомним, на Сейшелы сейчас выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", часть российских туристов (от четверти до трети в разные периоды) добираются до островов с пересадками через арабские страны или Эфиопию.
https://ria.ru/20230820/abraudyurso-1890418876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, сейшельские острова, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сейшельские острова, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали чаще ездить на Сейшелы
АТОР: турпоток из России на Сейшелы вырос на 36 процентов