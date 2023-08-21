https://ria.ru/20230821/selitra-1891383808.html
В Дагестане рядом с двумя АЗС нашли около 12 тонн аммиачной селитры
В Дагестане рядом с двумя АЗС нашли около 12 тонн аммиачной селитры - РИА Новости, 21.08.2023
В Дагестане рядом с двумя АЗС нашли около 12 тонн аммиачной селитры
Склад с 12 тоннами селитры обнаружили недалеко от двух АЗС в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:27
2023-08-21T19:27
2023-08-21T20:16
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 21 авг — РИА Новости. Склад с 12 тоннами селитры обнаружили недалеко от двух АЗС в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. "В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры в непосредственной близости к двум автозаправочным станциям. С этой оперативной информации, полученной от МВД по Республике Дагестан, начал еженедельное совещание Сергей Меликов", — говорится в релизе пресс-службы главы региона. По словам Меликова, помещение площадью 600 квадратных метров, где хранится взрывоопасное вещество, нашел местный участковый.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву.В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов. Семнадцатого августа Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в причастности к инциденту. По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы Эльдар Насрулаев, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html
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махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале
Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале
В Дагестане рядом с двумя АЗС нашли около 12 тонн аммиачной селитры
Меликов: в Дагестане вблизи двух АЗС обнаружили 12 тонн аммиачной селитры
МАХАЧКАЛА, 21 авг — РИА Новости.
Склад с 12 тоннами селитры обнаружили недалеко от двух АЗС в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил
глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.
«
"В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры в непосредственной близости к двум автозаправочным станциям. С этой оперативной информации, полученной от МВД по Республике Дагестан, начал еженедельное совещание Сергей Меликов", — говорится в релизе пресс-службы главы региона.
По словам Меликова, помещение площадью 600 квадратных метров, где хранится взрывоопасное вещество, нашел местный участковый.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего воспламенились соседние здания и автозаправка.
Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
, в результате ЧП пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек.
В больницах Дагестана остаются 46 пациентов, 16 пострадавших перевезли на лечение в Москву
.
В качестве одной из предварительных версий рассматривается нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов. Семнадцатого августа Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в причастности к инциденту. По данным источника РИА Новости, житель Махачкалы Эльдар Насрулаев, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале