https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html

Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде

Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде - РИА Новости, 21.08.2023

Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде

Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала", художественным руководителем которого станет народный артист России Денис Мацуев, пройдет в феврале в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:57

2023-08-21T14:57

2023-08-21T14:57

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

ямал

денис мацуев

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 21 авг — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала", художественным руководителем которого станет народный артист России Денис Мацуев, пройдет в феврале в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. О проекте губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал в Тарко-Сале в ходе "Честного маршрута" — ежегодной поездки, которую глава региона проводит по региону. Музыкальное мероприятие такого уровня пройдет на Ямале впервые. В конкурсе смогут принять участие талантливые исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: "фортепиано", "скрипка" и "виолончель". Заявочная кампания начнется 10 сентября 2023 года. "Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Мероприятие поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом, даст возможность профессионального развития талантливым исполнителям. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием. У нас в стране есть хорошие конкурсы. Главный, конечно, конкурс имени Чайковского. Но, мне кажется, нам нужно создавать больше таких площадок в национальном масштабе", — приводятся в сообщении слова губернатора. В ноябре стартует первый отборочный этап, который пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. "Для нашего округа проведение такого конкурса — это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны", — цитирует пресс-служба директора окружного департамента культуры Евгения Колтунова.

https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html

https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

салехард, ямал, денис мацуев, дмитрий артюхов