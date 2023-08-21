https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html
Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде
Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде - РИА Новости, 21.08.2023
Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала" пройдет в Салехарде
Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала", художественным руководителем которого станет народный артист России Денис Мацуев, пройдет в феврале в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:57
2023-08-21T14:57
2023-08-21T14:57
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ямал
денис мацуев
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 21 авг — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала", художественным руководителем которого станет народный артист России Денис Мацуев, пройдет в феврале в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. О проекте губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал в Тарко-Сале в ходе "Честного маршрута" — ежегодной поездки, которую глава региона проводит по региону. Музыкальное мероприятие такого уровня пройдет на Ямале впервые. В конкурсе смогут принять участие талантливые исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: "фортепиано", "скрипка" и "виолончель". Заявочная кампания начнется 10 сентября 2023 года. "Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Мероприятие поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом, даст возможность профессионального развития талантливым исполнителям. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием. У нас в стране есть хорошие конкурсы. Главный, конечно, конкурс имени Чайковского. Но, мне кажется, нам нужно создавать больше таких площадок в национальном масштабе", — приводятся в сообщении слова губернатора. В ноябре стартует первый отборочный этап, который пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. "Для нашего округа проведение такого конкурса — это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны", — цитирует пресс-служба директора окружного департамента культуры Евгения Колтунова.
https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html
https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, ямал, денис мацуев, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ямал, Денис Мацуев, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 21 авг — РИА Новости
. Международный музыкальный конкурс "Симфония Ямала", художественным руководителем которого станет народный артист России Денис Мацуев
, пройдет в феврале в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
О проекте губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
рассказал в Тарко-Сале
в ходе "Честного маршрута" — ежегодной поездки, которую глава региона проводит по региону.
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Музыкальное мероприятие такого уровня пройдет на Ямале впервые. В конкурсе смогут принять участие талантливые исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: "фортепиано", "скрипка" и "виолончель". Заявочная кампания начнется 10 сентября 2023 года.
"Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Мероприятие поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом, даст возможность профессионального развития талантливым исполнителям. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая
, СНГ
и России уже интересуются участием. У нас в стране есть хорошие конкурсы. Главный, конечно, конкурс имени Чайковского. Но, мне кажется, нам нужно создавать больше таких площадок в национальном масштабе", — приводятся в сообщении слова губернатора.
В ноябре стартует первый отборочный этап, который пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах.
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Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра.
"Для нашего округа проведение такого конкурса — это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны", — цитирует пресс-служба директора окружного департамента культуры Евгения Колтунова.