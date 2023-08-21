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Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 21.08.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:26 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/reys-1891246837.html
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 21.08.2023
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:26
2023-08-21T12:26
туризм
волгоград
сочи
москва
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров", - сообщила Голодова. По ее словам, пассажира передали врачам в аэропорту, а самолет в 11.10 вылетел из Волгограда в пункт назначения.
https://ria.ru/20230504/samolet-1869637896.html
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волгоград, сочи, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Волгоград, Сочи, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде

Самолет "Сочи — Москва" сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров", - сообщила Голодова.
По ее словам, пассажира передали врачам в аэропорту, а самолет в 11.10 вылетел из Волгограда в пункт назначения.
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ТуризмВолгоградСочиМоскваУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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