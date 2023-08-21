https://ria.ru/20230821/reys-1891246837.html
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 21.08.2023
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:26
2023-08-21T12:26
2023-08-21T12:26
туризм
волгоград
сочи
москва
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров", - сообщила Голодова. По ее словам, пассажира передали врачам в аэропорту, а самолет в 11.10 вылетел из Волгограда в пункт назначения.
https://ria.ru/20230504/samolet-1869637896.html
волгоград
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сочи, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Волгоград, Сочи, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм
Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде
Самолет "Сочи — Москва" сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира