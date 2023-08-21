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Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде

Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 21.08.2023

Рейс "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде

Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:26

2023-08-21T12:26

2023-08-21T12:26

туризм

волгоград

сочи

москва

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), в 10.20 21 августа 2023 года совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров", - сообщила Голодова. По ее словам, пассажира передали врачам в аэропорту, а самолет в 11.10 вылетел из Волгограда в пункт назначения.

https://ria.ru/20230504/samolet-1869637896.html

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сочи

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волгоград, сочи, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм