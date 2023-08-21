https://ria.ru/20230821/rasshirenie-1891182142.html

Китай поддержал идею расширения БРИКС

Китай поддержал идею расширения БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023

Китай поддержал идею расширения БРИКС

Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:04

2023-08-21T03:04

2023-08-21T08:13

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юар

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ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД КНР в преддверии саммита в Йоханнесбурге."Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — заявили в ведомстве.В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, туда приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

https://ria.ru/20230821/sopernichestvo-1891181489.html

китай

россия

юар

бразилия

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в мире, китай, россия, юар, брикс, бразилия, индия