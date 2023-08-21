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Китай поддержал идею расширения БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023
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03:04 21.08.2023 (обновлено: 08:13 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/rasshirenie-1891182142.html
Китай поддержал идею расширения БРИКС
Китай поддержал идею расширения БРИКС - РИА Новости, 21.08.2023
Китай поддержал идею расширения БРИКС
Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:04
2023-08-21T08:13
в мире
китай
россия
юар
брикс
бразилия
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ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД КНР в преддверии саммита в Йоханнесбурге.&quot;Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в &quot;большую семью&quot; БРИКС большего количества партнеров-единомышленников&quot;, — заявили в ведомстве.В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, туда приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
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в мире, китай, россия, юар, брикс, бразилия, индия
В мире, Китай, Россия, ЮАР, БРИКС, Бразилия, Индия
Китай поддержал идею расширения БРИКС

МИД КНР: Пекин поддерживает расширение БРИКС и приветствует новых партнеров

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД КНР в преддверии саммита в Йоханнесбурге.
«

"Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", — заявили в ведомстве.

В МИД КНР подчеркнули, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, "способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире".
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, туда приедут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе — Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
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