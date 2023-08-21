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Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами - РИА Новости, 21.08.2023
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами
Следующий президент США должен "открыть Россию" и добиться мира на Украине, заявил кандидат на высший пост от республиканской партии Вивек Рамасвами. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:33
2023-08-21T21:33
2023-08-21T21:33
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Следующий президент США должен "открыть Россию" и добиться мира на Украине, заявил кандидат на высший пост от республиканской партии Вивек Рамасвами. "Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине", - написал Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter).По его словам, так 37-й президент США Ричард Никсон "открыл Китай" в период холодной войны.
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в мире, сша, вивек рамасвами, twitter, украина, россия, ричард никсон
В мире, США, Вивек Рамасвами, Twitter, Украина, Россия, Ричард Никсон
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами
Рамасвами: следующий президент США должен "открыть Россию" и мир на Украине