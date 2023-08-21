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Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами - РИА Новости, 21.08.2023
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21:33 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/prezident-1891397985.html
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами - РИА Новости, 21.08.2023
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами
Следующий президент США должен "открыть Россию" и добиться мира на Украине, заявил кандидат на высший пост от республиканской партии Вивек Рамасвами. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:33
2023-08-21T21:33
в мире
сша
вивек рамасвами
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ричард никсон
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Следующий президент США должен "открыть Россию" и добиться мира на Украине, заявил кандидат на высший пост от республиканской партии Вивек Рамасвами. &quot;Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине&quot;, - написал Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter).По его словам, так 37-й президент США Ричард Никсон "открыл Китай" в период холодной войны.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889659446.html
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в мире, сша, вивек рамасвами, twitter, украина, россия, ричард никсон
В мире, США, Вивек Рамасвами, Twitter, Украина, Россия, Ричард Никсон
Следующий президент США должен "открыть Россию", считает Рамасвами

Рамасвами: следующий президент США должен "открыть Россию" и мир на Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Следующий президент США должен "открыть Россию" и добиться мира на Украине, заявил кандидат на высший пост от республиканской партии Вивек Рамасвами.
«

"Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине", - написал Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter).

По его словам, так 37-й президент США Ричард Никсон "открыл Китай" в период холодной войны.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
12 августа, 04:04
 
В миреСШАВивек РамасвамиTwitterУкраинаРоссияРичард Никсон
 
 
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