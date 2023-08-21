https://ria.ru/20230821/podrostok-1891360018.html
Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах
Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах - РИА Новости, 21.08.2023
Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах
Семнадцатилетний волонтер и стример под ником ГришаПутин из Санкт-Петербурга рассказал, что за год собрал для нужд СВО 270 тысяч рублей донатами. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:14
2023-08-21T18:14
2023-08-21T18:14
надежные люди
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Семнадцатилетний волонтер и стример под ником ГришаПутин из Санкт-Петербурга рассказал, что за год собрал для нужд СВО 270 тысяч рублей донатами. На своем YouTube-канале он проводит стримы, рассказывая западной аудитории о задачах специальной военной операции. Он стал гостем торжественной церемонии закрытия международного фестиваля документального кино в Петербурге "RT.Док: Время героев". "Благодаря своей деятельности за год мне удалось собрать 270 тысяч рублей... Моя медиа-деятельность вся направлена на помощь фронту. Я думаю, что это очень важно оставаться на связи с англоязычной аудиторией и склонять их на нашу сторону как можно больше", - сказал он РИА Новости. В феврале 2023 года ГришаПутин принял участие в международном турнире Hearts of Iron 4 и занял второе место. Призовой фонд он так же направил на помощь военным. "Я получил 500 евро и на 50 тысяч купил бронежилет и каску", - рассказал собеседник агентства. Как отметил подросток, кроме стримов, в свободное время он участвует в плетении маскировочных сетей, сборе и формировании посылок с гуманитарной помощью в зону СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург
Надежные люди, Санкт-Петербург
Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах
Подросток из Петербурга собрал более 200 тысяч рублей донатами для нужд СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Семнадцатилетний волонтер и стример под ником ГришаПутин из Санкт-Петербурга рассказал, что за год собрал для нужд СВО 270 тысяч рублей донатами.
На своем YouTube-канале он проводит стримы, рассказывая западной аудитории о задачах специальной военной операции. Он стал гостем торжественной церемонии закрытия международного фестиваля документального кино в Петербурге "RT.Док: Время героев".
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"Благодаря своей деятельности за год мне удалось собрать 270 тысяч рублей... Моя медиа-деятельность вся направлена на помощь фронту. Я думаю, что это очень важно оставаться на связи с англоязычной аудиторией и склонять их на нашу сторону как можно больше", - сказал он РИА Новости.
В феврале 2023 года ГришаПутин принял участие в международном турнире Hearts of Iron 4 и занял второе место. Призовой фонд он так же направил на помощь военным. "Я получил 500 евро и на 50 тысяч купил бронежилет и каску", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил подросток, кроме стримов, в свободное время он участвует в плетении маскировочных сетей, сборе и формировании посылок с гуманитарной помощью в зону СВО.
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