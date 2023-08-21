https://ria.ru/20230821/podrostok-1891360018.html

Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах

Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах - РИА Новости, 21.08.2023

Подросток из Петербурга заработал более 200 тысяч рублей для СВО на донатах

Семнадцатилетний волонтер и стример под ником ГришаПутин из Санкт-Петербурга рассказал, что за год собрал для нужд СВО 270 тысяч рублей донатами. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:14

2023-08-21T18:14

2023-08-21T18:14

надежные люди

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Семнадцатилетний волонтер и стример под ником ГришаПутин из Санкт-Петербурга рассказал, что за год собрал для нужд СВО 270 тысяч рублей донатами. На своем YouTube-канале он проводит стримы, рассказывая западной аудитории о задачах специальной военной операции. Он стал гостем торжественной церемонии закрытия международного фестиваля документального кино в Петербурге "RT.Док: Время героев". "Благодаря своей деятельности за год мне удалось собрать 270 тысяч рублей... Моя медиа-деятельность вся направлена на помощь фронту. Я думаю, что это очень важно оставаться на связи с англоязычной аудиторией и склонять их на нашу сторону как можно больше", - сказал он РИА Новости. В феврале 2023 года ГришаПутин принял участие в международном турнире Hearts of Iron 4 и занял второе место. Призовой фонд он так же направил на помощь военным. "Я получил 500 евро и на 50 тысяч купил бронежилет и каску", - рассказал собеседник агентства. Как отметил подросток, кроме стримов, в свободное время он участвует в плетении маскировочных сетей, сборе и формировании посылок с гуманитарной помощью в зону СВО.

https://ria.ru/20230818/pomosch-1890741102.html

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санкт-петербург