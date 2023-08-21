https://ria.ru/20230821/pitanie-1891234135.html

Учеников начальных классов обеспечат горячим питанием, заявила Голикова

Учеников начальных классов обеспечат горячим питанием, заявила Голикова - РИА Новости, 21.08.2023

Учеников начальных классов обеспечат горячим питанием, заявила Голикова

Все ученики начальных классов – около 7,7 миллионов детей – будут обеспечены горячим питанием с началом нового учебного года 1 сентября, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:39

2023-08-21T11:39

2023-08-21T13:22

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Все ученики начальных классов – около 7,7 миллионов детей – будут обеспечены горячим питанием с началом нового учебного года 1 сентября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Таким образом, с 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием – а это около 7,7 миллиона наших ребят", – сказала Голикова во время оперативного совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции. По её словам, благодаря принимаемым мерам за три года реализации поручения в семь раз сократилось число школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов, в три раза уменьшилось количество нарушений и требований к сбалансированности питания, соблюдению принципов здорового питания. "Объём несъедаемой детьми пищи сократился с 50% до 6%, что является показателем улучшения качества горячего питания в школах", – отметила Голикова.

https://ria.ru/20230818/shkola-1890840714.html

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татьяна голикова, общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы