https://ria.ru/20230821/paksh-1891230373.html

"Росатом" заявил о начале основного этапа сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" заявил о начале основного этапа сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.08.2023

"Росатом" заявил о начале основного этапа сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:26

2023-08-21T11:26

2023-08-21T11:32

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

венгрия

в мире

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Росатом" с венгерскими партнерами начали основной этап работ по строительству АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация."21 августа 2023 года генеральный подрядчик проекта АЭС "Пакш-2" АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+. Подрядчиком - венгерской компанией "Duna Aszfalt Kft." - начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком. А компания Bauer Magyarország Kft. приступила к мобилизации работ по укреплению грунта и продолжила работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства", - говорится в сообщении.Переход проекта АЭС в основную стадию позволяет начать строительство всех основных зданий и сооружений, поясняет "Росатом".Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС "Пакш-2" – Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства.По плану, выемка грунта в котловане под шестым блоком продлится до конца осени этого года, отмечает "Росатом"."Полученное разрешение о переходе к работам второго, основного, этапа позволяет также приступить к производству основного энергетического оборудования, как на российских предприятиях, так и на предприятиях - партнерах "Росатома". Сегодня от имени "Атомстройэкспорта" были даны указания производителям о запуске такого производства", - подчеркивает госкорпорация.К участию в проекте АЭС "Пакш-2" проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компаний из третьих стран, отмечает "Росатом"."Экономика Венгрии получит в итоге не только надежный источник электрогенерации, но и мультипликативный эффект от значительных налоговых поступлений, создания новых рабочих мест - только в период сооружения станции около 10 тысяч, а российская промышленность большое количество заказов для производства оборудования", - говорится в сообщении.В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.

https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html

https://ria.ru/20230807/neft-1888728663.html

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аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, в мире