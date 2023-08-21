СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
Рёнхап: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны, в том числе ядерное оружие, передает агентство Рёнхап.
В понедельник в Южной Корее стартовали совместные военные учения местных ВС с военными США Ulchi Freedom Shield (21-31 августа). В ходе учений будет отрабатываться ответ на угрозы со стороны Северной Кореи, противодействие террористическим угрозам и учения по гражданской обороне в случае воздушного налета.
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"Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие", - заявил Юн Сок Ёль в ходе заседания совета национальной безопасности, отметив, что с этого года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку.
Он также подчеркнул, что мира можно достичь только "подавляющей силой", и пообещал "немедленно наказать" любую "провокацию" со стороны КНДР, которая "говорит о превентивных ядерных ударах и наступательных военных приготовлениях".
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за тестированием запуска крылатых ракет и призвал все надводные и подводные корабельные соединения ВМС КНДР сохранять постоянную боеготовность, подчеркнув, что любые учения - это "подготовка к войне".
Еще ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что ядерная война на Корейском полуострове является лишь вопросом времени, так как "мания ядерной войны" со стороны США и их союзников превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый "очаг ядерной войны".