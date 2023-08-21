Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 21.08.2023 (обновлено: 22:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:45
2023-08-21T22:16
в мире
южная корея
юн сок ель
ким чен ын
сша
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны, в том числе ядерное оружие, передает агентство Рёнхап. В понедельник в Южной Корее стартовали совместные военные учения местных ВС с военными США Ulchi Freedom Shield (21-31 августа). В ходе учений будет отрабатываться ответ на угрозы со стороны Северной Кореи, противодействие террористическим угрозам и учения по гражданской обороне в случае воздушного налета. "Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие", - заявил Юн Сок Ёль в ходе заседания совета национальной безопасности, отметив, что с этого года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку. Он также подчеркнул, что мира можно достичь только "подавляющей силой", и пообещал "немедленно наказать" любую "провокацию" со стороны КНДР, которая "говорит о превентивных ядерных ударах и наступательных военных приготовлениях". Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за тестированием запуска крылатых ракет и призвал все надводные и подводные корабельные соединения ВМС КНДР сохранять постоянную боеготовность, подчеркнув, что любые учения - это "подготовка к войне". Еще ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что ядерная война на Корейском полуострове является лишь вопросом времени, так как "мания ядерной войны" со стороны США и их союзников превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый "очаг ядерной войны".
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953490.html
https://ria.ru/20230819/lavrov-1890953744.html
южная корея
сша
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, ким чен ын, сша, корейский полуостров
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, США, Корейский полуостров
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие

Рёнхап: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первый день совместных военных учений Сеула и Вашингтона заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны, в том числе ядерное оружие, передает агентство Рёнхап.
В понедельник в Южной Корее стартовали совместные военные учения местных ВС с военными США Ulchi Freedom Shield (21-31 августа). В ходе учений будет отрабатываться ответ на угрозы со стороны Северной Кореи, противодействие террористическим угрозам и учения по гражданской обороне в случае воздушного налета.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России
19 августа, 00:10
«
"Чтобы достичь своей цели в войне, Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие", - заявил Юн Сок Ёль в ходе заседания совета национальной безопасности, отметив, что с этого года учения Ulchi будут включать в себя учения по реагированию на потенциальную северокорейскую ядерную атаку.
Он также подчеркнул, что мира можно достичь только "подавляющей силой", и пообещал "немедленно наказать" любую "провокацию" со стороны КНДР, которая "говорит о превентивных ядерных ударах и наступательных военных приготовлениях".
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник наблюдал за тестированием запуска крылатых ракет и призвал все надводные и подводные корабельные соединения ВМС КНДР сохранять постоянную боеготовность, подчеркнув, что любые учения - это "подготовка к войне".
Еще ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что ядерная война на Корейском полуострове является лишь вопросом времени, так как "мания ядерной войны" со стороны США и их союзников превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый "очаг ядерной войны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Лавров заявил о необходимости предотвратить конфликт ядерных стран
19 августа, 00:15
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльКим Чен ЫнСШАКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала