https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области

Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:55

2023-08-21T21:55

2023-08-21T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

михайловский район

украина

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. По их данным, ориентировочно в 13.50 украинская армия нанесла удары по улице Шевченко, в результате обстрела повреждены четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

запорожская область

михайловский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, михайловский район, украина, вооруженные силы украины