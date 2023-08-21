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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891399361.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:55
2023-08-21T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
михайловский район
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. По их данным, ориентировочно в 13.50 украинская армия нанесла удары по улице Шевченко, в результате обстрела повреждены четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
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запорожская область
михайловский район
украина
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в мире, запорожская область, михайловский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Михайловский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области

ВСУ обстреляли запорожский населенный пункт Пришиб, повреждены четыре автомобиля

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона.
По их данным, ориентировочно в 13.50 украинская армия нанесла удары по улице Шевченко, в результате обстрела повреждены четыре автомобиля.
Погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМихайловский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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