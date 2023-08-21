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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:55
2023-08-21T21:55
2023-08-21T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
михайловский район
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 21 авг - РИА Новости. Поселок городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области был обстрелян украинской армией, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. По их данным, ориентировочно в 13.50 украинская армия нанесла удары по улице Шевченко, в результате обстрела повреждены четыре автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Запорожский области
ВСУ обстреляли запорожский населенный пункт Пришиб, повреждены четыре автомобиля