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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в понедельник в 19.00 выпустили три кассетных боеприпаса по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:05
2023-08-21T19:05
2023-08-21T19:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.00 выпустили три кассетных боеприпаса по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК: украинские военные выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку