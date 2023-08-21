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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Горловку из артиллерии, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:26
2023-08-21T16:26
2023-08-21T16:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Донецк и Горловку из артиллерии, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска с 15.10 до 15.40 выпустили в общей сложности 21 снаряд калибром 152 миллиметра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: украинские военные выпустили 24 снаряда по Донецку и Горловке