ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 26 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 26 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 11.05 до 12.50 было выпущено еще 13 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Кроме того, в 11.20 обстреляли Ясиноватский район тремя снарядами такого же калибра, в 12.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.