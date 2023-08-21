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В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2023
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23:47 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/muzykant-1891407246.html
В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО
В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2023
В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери" по псевдониму Рома... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:47
2023-08-21T23:47
рома зверь
госдума рф
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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери" по псевдониму Рома Зверь, исполнившего свои песни для бойцов СВО, сражающихся на передовой. "Могу сказать только одно: спасибо. Очень жду, когда другие звезды поступят так же",- написала парламентарий в своём телеграм-канале. Она уточнила, что об исполнителе говорили разное, но его поступок достоин уважения. "О Роме Звере говорят разное. Но сегодня он поет свои песни на передовой для наших ребят. Те песни, которые я пела, когда была студенткой", - отметила Стенякина.
https://ria.ru/20230821/leps-1891337877.html
https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html
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рома зверь, госдума рф, единая россия
Рома Зверь, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО

В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего на передовой СВО

© Фото : Официальный сайт группы "Звери"Группа "Звери"
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Официальный сайт группы "Звери"
Группа "Звери". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери" по псевдониму Рома Зверь, исполнившего свои песни для бойцов СВО, сражающихся на передовой.
«
"Могу сказать только одно: спасибо. Очень жду, когда другие звезды поступят так же",- написала парламентарий в своём телеграм-канале.
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Она уточнила, что об исполнителе говорили разное, но его поступок достоин уважения.
«
"О Роме Звере говорят разное. Но сегодня он поет свои песни на передовой для наших ребят. Те песни, которые я пела, когда была студенткой", - отметила Стенякина.
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Рома ЗверьГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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