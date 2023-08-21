https://ria.ru/20230821/muzykant-1891407246.html

В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО

В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО - РИА Новости, 21.08.2023

В ГД призвали брать пример с музыканта Ромы Зверя, выступившего в зоне СВО

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери" по псевдониму Рома... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:47

2023-08-21T23:47

2023-08-21T23:47

рома зверь

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери" по псевдониму Рома Зверь, исполнившего свои песни для бойцов СВО, сражающихся на передовой. "Могу сказать только одно: спасибо. Очень жду, когда другие звезды поступят так же",- написала парламентарий в своём телеграм-канале. Она уточнила, что об исполнителе говорили разное, но его поступок достоин уважения. "О Роме Звере говорят разное. Но сегодня он поет свои песни на передовой для наших ребят. Те песни, которые я пела, когда была студенткой", - отметила Стенякина.

https://ria.ru/20230821/leps-1891337877.html

https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html

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рома зверь, госдума рф, единая россия