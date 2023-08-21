https://ria.ru/20230821/mosty-1891310415.html

На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии

На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.08.2023

На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии

Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:19

2023-08-21T15:19

2023-08-21T15:19

украина

киев

россия

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны. "Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии – являются неработающими или частично работающими", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль говорил совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что решено создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве - мост Метро и мост Патона - находятся в аварийном состоянии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html

украина

киев

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украина, киев, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский