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На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.08.2023
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15:19 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/mosty-1891310415.html
На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии
На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.08.2023
На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии
Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:19
2023-08-21T15:19
украина
киев
россия
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны. "Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии – являются неработающими или частично работающими", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль говорил совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что решено создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве - мост Метро и мост Патона - находятся в аварийном состоянии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html
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украина, киев, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский
Украина, Киев, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
На Украине почти четверть мостов находятся в критическом состоянии

Мининфраструктуры: на Украине 24% мостов находятся в критическом состоянии

© AP Photo / Efrem LukatskyПешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны.
"Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала основную информацию о реальном состоянии большинства украинских мостов. Из них 24% находятся в критическом состоянии – являются неработающими или частично работающими", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль говорил совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что решено создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве - мост Метро и мост Патона - находятся в аварийном состоянии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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