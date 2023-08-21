Рейтинг@Mail.ru
На выставке показали новый "Москвич 6" - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 21.08.2023 (обновлено: 17:57 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskvich-1891343939.html
На выставке показали новый "Москвич 6"
На выставке показали новый "Москвич 6" - РИА Новости, 21.08.2023
На выставке показали новый "Москвич 6"
Новый автомобиль бренда "Москвич" - лифтбек "Москвич 6" - представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:36
2023-08-21T17:57
москва
россия
санкт-петербург
renault
renault clio
авто
сергей собянин
renault logan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891342633_0:171:1063:769_1920x0_80_0_0_371cfd25cb5deac2dd3cfba8a572a97b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый автомобиль бренда "Москвич" - лифтбек "Москвич 6" - представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе автопроизводителя."В рамках Московского урбанистического форума 2023 заработала выставка, посвященная городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда - "Москвич 6". Также на нашем стенде представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", - рассказали в компании.Впервые лифтбек презентовали на заводе "Москвич" мэру Москвы Сергею Собянину в начале апреля. По его словам, производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023 года. Более точные сроки серийного выпуска и цена новинки пока не раскрываются.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".
https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891342633_38:0:1063:769_1920x0_80_0_0_f68fb4591c8dee3ad07c00809ea77120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, авто, сергей собянин, renault logan
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault, Renault Clio, Авто, Сергей Собянин, Renault Logan
На выставке показали новый "Москвич 6"

На выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбек "Москвич 6"

© Завод "Москвич"/ВКонтактеЛифтбек "Москвич 6"
Лифтбек Москвич 6
© Завод "Москвич"/ВКонтакте
Лифтбек "Москвич 6"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый автомобиль бренда "Москвич" - лифтбек "Москвич 6" - представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
"В рамках Московского урбанистического форума 2023 заработала выставка, посвященная городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда - "Москвич 6". Также на нашем стенде представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", - рассказали в компании.
Впервые лифтбек презентовали на заводе "Москвич" мэру Москвы Сергею Собянину в начале апреля. По его словам, производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023 года. Более точные сроки серийного выпуска и цена новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra
3 августа, 14:33
 
МоскваРоссияСанкт-ПетербургRenaultRenault ClioАвтоСергей СобянинRenault Logan
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала