https://ria.ru/20230821/moskvich-1891343939.html

На выставке показали новый "Москвич 6"

На выставке показали новый "Москвич 6" - РИА Новости, 21.08.2023

На выставке показали новый "Москвич 6"

Новый автомобиль бренда "Москвич" - лифтбек "Москвич 6" - представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:36

2023-08-21T17:36

2023-08-21T17:57

москва

россия

санкт-петербург

renault

renault clio

авто

сергей собянин

renault logan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891342633_0:171:1063:769_1920x0_80_0_0_371cfd25cb5deac2dd3cfba8a572a97b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый автомобиль бренда "Москвич" - лифтбек "Москвич 6" - представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе автопроизводителя."В рамках Московского урбанистического форума 2023 заработала выставка, посвященная городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда - "Москвич 6". Также на нашем стенде представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", - рассказали в компании.Впервые лифтбек презентовали на заводе "Москвич" мэру Москвы Сергею Собянину в начале апреля. По его словам, производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023 года. Более точные сроки серийного выпуска и цена новинки пока не раскрываются.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, авто, сергей собянин, renault logan