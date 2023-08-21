https://ria.ru/20230821/moskva-1891256490.html

В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов

В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов

Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:03

2023-08-21T13:03

2023-08-21T13:21

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

общество

новости - туризм

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" - задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один - отменён.

https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), общество, новости - туризм