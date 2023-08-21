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В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
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13:03 21.08.2023 (обновлено: 13:21 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskva-1891256490.html
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов
Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:03
2023-08-21T13:21
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" - задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один - отменён.
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домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), общество, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Москва, Шереметьево (аэропорт), Общество, Новости - Туризм
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов

Количество задержанных рейсов в аэропортах Москвы сократилось до 70

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" - задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено.
Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один - отменён.
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
Вчера, 09:19
 
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