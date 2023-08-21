https://ria.ru/20230821/moskva-1891256490.html
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов
Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:03
2023-08-21T13:03
2023-08-21T13:21
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Количество задержанных рейсов в московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - по сравнению с утренними данными сократилось до 70, количество отмененных рейсов возросло до четырех, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 12.46 мск, в аэропорту "Внуково" задержано семь рейсов; "Домодедово" - задержано 17 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 46 рейсов задержано и три отменено. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", на 09.00 мск все они работают в обычном режиме. По данным на 9.27 мск, девяносто четыре рейса там были задержаны, один - отменён.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), общество, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Москва, Шереметьево (аэропорт), Общество, Новости - Туризм
В Москве сократилось количество задержанных в аэропортах рейсов
Количество задержанных рейсов в аэропортах Москвы сократилось до 70