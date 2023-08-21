https://ria.ru/20230821/moskva-1891198658.html

В Москве выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала"

В Москве выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала" - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала" около МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:17

2023-08-21T09:17

2023-08-21T09:17

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала" около МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала" около МГТУ им. Н.Э. Баумана", - сказал Бирюков. Он отметил, что комплексное благоустройство улиц и переулков в районе университета - самый крупный проект этого года в центральном округе столицы. Главная задача - сделать пространства более современными и функциональными, сохранив их транзитные функции. "При этом учитываем, что в данном районе находится ведущий технический вуз страны и фактически благоустраиваемые улицы и переулки составляют "студенческий квартал". Работы проходят на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской, Госпитальной, в Хомутовском тупике, в переулках Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, частично - в Малом Гавриковом, Спартаковском, Гарднеровском и на Лефортовской площади", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время завершена прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода, и дополнительной ливневой системы. "В ходе работ расширили, где было возможно, тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит 36,6 тысячи квадратных метров. Приведем в порядок парковки, на них в будущем появятся электрозарядные станции. Территорию возле университета будут освещать почти 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, для безопасности пешеходов наземные переходы оборудуем 60 опорами контрастного освещения", - пояснил Бирюков. По его словам, для пассажиров общественного транспорта установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло. Завершается обустройство 48 опор контактной сети для трамваев. "В рамках проекта приведут в порядок сквер на Бауманской улице возле школы имени А.С. Пушкина, там заменят ограду и сделают пешеходные дорожки. Кроме того, в районе вуза организуют места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, установят навигационные стелы и велопарковки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что важный заключительный этап всех проектов благоустройства - озеленение. Возле МГТУ им. Н.Э. Баумана разобьют газон общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, осенью высадят более 270 деревьев и кустарников. Основные работы планируется завершить к сентябрю.

https://realty.ria.ru/20230704/moskva-1881911138.html

https://ria.ru/20230630/kampus-1881563723.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков