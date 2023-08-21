https://ria.ru/20230821/moskva-1890920912.html

Ефимов: первую свободную таможенную зону открыли ОЭЗ "Технополис" в Москве

Ефимов: первую свободную таможенную зону открыли ОЭЗ "Технополис" в Москве - РИА Новости, 21.08.2023

Ефимов: первую свободную таможенную зону открыли ОЭЗ "Технополис" в Москве

Компания "ВИП Камилла", которая производит абсорбирующее белье для медицинских целей, открыла на территории площадки "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" первую... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:20

2023-08-21T14:20

2023-08-21T14:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Компания "ВИП Камилла", которая производит абсорбирующее белье для медицинских целей, открыла на территории площадки "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" первую свободную таможенную зону (СТЗ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам данная организация в июне текущего года стала первым резидентом индустриального парка "Руднево", который является 6-й площадкой ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря полученному статусу производители обладают существенными льготами. В том числе, они могут организовать открытие на собственной территории СТЗ. Это поспособствует беспошлинному и безналоговому импорту продукции, сырья и товаров в особую экономическую зону."Также с предприятием был заключен офсетный контракт, по условиям которого столица в течение десяти лет организует закупку у нее абсорбирующего белья для медицинских целей. В третьем квартале текущего года компания запланировала выйти на полную мощность и начать поставки уже в 2023 году. Кроме того, будут созданы 74 новых вакансии", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что предприятие имеет статус субъекта СТЗ и вся площадка "Руднево" также является обладателем этого статуса."Компаниям, намеренным получить этот статус, отныне станет легче проходить подобные процедуры. Благодаря таможенной процедуре СТЗ резидент смог сократить расходы на закупку оборудования, необходимого для реализации офсетного контракта, на 20%", – сказал Овчинский.На площади размером 5,5 тысячи квадратных метров компания организовала размещение своих производственных мощностей. По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, для резидентов площадки "Руднево" также открылась возможность принятия статуса СТЗ благодаря тому, что компания теперь обладает статусом свободной таможенной зоны."Сроки, в которые компания смогла получить статус СТЗ, стали результатом эффективного внутриведомственного взаимодействия. Благодаря этому Москва уже в начале осени получит первую партию подгузников и пеленок для взрослых стомированных больных", – приводятся в сообщении слова Дегтева.В пресс-службе уточнили, что ОЭЗ "Технополис Москва" - это флагман промышленности в столице. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.Свыше 200 высокотехнологичных предприятий локализуется на данной территории. Порядка 90 из них являются обладателями статуса резидента, благодаря чему они получают весомые льготы. Свыше 260 гектаров занимает общая площадь 6 площадок, на территории которых размещены высокотехнологичные предприятия: это "Микрон", "Руднево", "Алабушево", "МИЭТ", "Печатники", "Ангстрем".Лидером отраслевых рейтингов на международной и национальной арене вот уже в течении нескольких лет является особая экономическая зона "Технополис Москва".

https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html

https://ria.ru/20230817/moskva-1890465854.html

https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский